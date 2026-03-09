Auf den Spuren interessanter Frauen der Kleinmachnower Geschichte

Der Heimatverein Kleinmachnow lud, anlässlich des Frauentages, zur diesjährigen Radtour quer durch den Ort.

Rund 30 interessierte Kleinmachnower trafen sich vergangenen Samstag zur diesjährigen Erkundungstour zu ehemaligen Wohnhäusern jener Frauen, die die Gemeinde auf unterschiedlichste Weise mitgeprägt haben.

Ausgangspunkt der diesjährigen Tour war, bei strahlendem Sonnenschein, das ehemalige Wohnhaus von Antonie Stemmler im Beethovenweg 39. Doch wer war diese selbstbewusste Frau, nach der das gleichnamige kulturelle Zentrum in der Hohen Kiefer benannt ist? Nur wenige Details aus ihrem abwechslungsreichen Leben sind heute noch bekannt.

Weiter ging es quer durch den Ort auf den Spuren weiterer Persönlichkeiten, von Lotte Lenya berühmt durch ihre Kurt Weill-Interpretationen, der Schauspielerin Angelika Brunner, der Regisseurin Gitta Nickel und heute vergessenen Frauen wie der Publizistin Ursula Madrasch-Groschopp, Gertrud Rosenow, Rose von Wroblewsky und Rosel Klein.

Dem ehrenamtlichen Engagement des Heimatvereins ist es seit mehreren Jahren zu verdanken, dass die bemerkenswerten Lebenswege jener Frauen wieder ins Gedächtnis zurückgerufen werden, die das Gesicht des Ortes prägten.

Fotos: Ute Bönnen