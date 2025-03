49ers unterliegen dem Tabellenführer

Die TKS 49ers mussten sich am 20. Spieltag in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB auswärts den Bayer Giants Leverkusen mit 67:76 (32:44) geschlagen geben. Trotz einer engagierten Teamleistung und einer furiosen Aufholjagd im letzten Viertel reichte es am Ende nicht, um dem Spitzenreiter die erste Niederlage in eigener Halle zuzufügen.

Schon zu Beginn des Spiels wurde deutlich, warum die Giants an der Tabellenspitze stehen. Zwar hielten die 49ers in den ersten Minuten gut mit, doch sechs Ballverluste im ersten Viertel führten zu einfachen Fast-Break-Punkten für die Gastgeber. So setzten sich die Leverkusener früh ab und gingen mit einer 25:15-Führung in die erste Viertelpause. Auch im zweiten Abschnitt blieb der Vorsprung der Giants konstant, da die 49ers es nicht schafften, die Führung auf unter zehn Punkte zu verkürzen. Dennoch überzeugte das Team von Dorian Coppola defensiv und hielt den Schaden in Grenzen. Zur Halbzeit stand es 44:32 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel kamen die 49ers mit neuer Energie aus der Kabine. Defensiv agierte das Team nun deutlich bissiger, störte den Rhythmus der Giants und gewann das dritte Viertel mit 22:18. Mit nur acht Punkten Rückstand ging es in die entscheidenden zehn Minuten – und diese hatten es in sich. Die 49ers warfen sich in jeden Ball, kämpften um jeden Rebound und ließen den Favoriten ins Wanken geraten. Drei Minuten vor Schluss war der Rückstand auf nur noch drei Punkte geschrumpft. Doch in den entscheidenden Momenten fehlte die letzte Kraft und das Quäntchen Glück, um das Spiel endgültig zu drehen. So musste man sich am Ende mit 67:76 geschlagen geben. Bester Scorer der 49ers war Andrii Kozhemiakin mit 16 Punkten. Dennis Teucher steuerte 13 Punkte und 9 Rebounds bei, während Leo Hampl mit 12 Zählern ebenfalls zweistellig punktete. Auf Seiten der Giants ragte vor allem Dennis Heinzmann mit einem Double-Double aus 20 Punkten und 11 Rebounds heraus. Trotz der Niederlage kann das Team auf der gezeigten Leistung aufbauen. In der Tabelle bleiben die 49ers auf dem 11. Platz.

Für TKS spielte: Andrii Kozhemiakin (16 Punkte), Teucher (13), Hampl (12), Müller (8), Wagner (6), Hildebrandt (5), Stegmann (5), Kamenov (2), Peters, Soyke

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers