Neuaufstellung der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Zum 1. März wird Dr. med. Axel Reinhardt die Position des Chefarztes der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Emil von Behring übernehmen. Der renommierte Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie wechselt vom Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam, wo er zuletzt als Chefarzt tätig war. Mit seinem Wechsel an das Helios Klinikum Emil von Behring wird das Leistungsspektrums unter anderem im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie und komplexen Revisionsendoprothetik deutlich erweitert.

„Mit Dr. med. Axel Reinhardt gewinnt das Klinikum einen überregional anerkannten Spezialisten für komplexe Wirbelsäulenchirurgie und Primär- und Revisionsendoprothetik von Hüft- und Kniegelenk. Wir heißen den neuen ärztlichen Kollegen herzlich bei uns willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Christian Weitermann, Klinikgeschäftsführer am Helios Klinikum Emil von Behring.

Dr. med. Axel Reinhardt studierte Humanmedizin an der Universität Ulm und absolvierte seine Facharztausbildung im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau. Dort war er bis 2001 als Oberarzt tätig, bevor er als Chefarzt für Wirbelsäulen- und Beckenchirurgie an die Oberlinklinik, eine Orthopädische Fachklinik in Potsdam, wechselte. In dieser Zeit war er auch als Ärztlicher Direktor tätig. Seit 2018 leitete er die Klinik für Orthopädie am Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam. Dr. Reinhardt ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und verfügt über die Zusatzqualifikationen spezielle orthopädische Chirurgie, Rheumatologie und Sportmedizin.

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie hat als orthopädisches Fachkrankenhaus Oskar-Helene-Heim eine über hundertjährige Tradition in Berlin. „Die Klinik genießt regional und deutschlandweit ein herausragendes Renomée und entwickelte sich aufgrund der medizinischen Expertise bis heute zu einem orthopädischen Spezialzentrum zur Diagnostik und Therapie sämtlicher Erkrankungen und Verletzungen des gesamten Bewegungsapparates. Ich freue mich auf diese neue Verantwortung hier im Helios Klinikum Emil von Behring. Wir werden auf diesem Grundstein aufbauen, innovative Behandlungskonzepte weiter vorantreiben und unseren Patientinnen und Patienten eine hochqualifizierte, individuelle Versorgung bieten“, sagt der künftige Chefarzt Dr. med. Axel Reinhardt.

Neuaufstellung der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie

Gemeinsam mit Dr. Reinhardt wechselt ein eingespieltes Team aus erfahrenen orthopädischen Ober-, Fach- und Assistenzärzten sowie Pflegekräften an das Helios Klinikum Emil von Behring. „Dank dieser nahtlosen Verstärkung können wir die exzellente Patientenversorgung, für die unsere Klinik steht, von Beginn an weiter ausbauen und auf ein neues Niveau heben“, so Christian Weitermann.

Dr. med. Axel Reinhardt tritt die Nachfolge von Dr. med. Ufuk Sentürk an, der das Klinikum Ende Februar verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

Das Helios Klinikum Emil von Behring

Das Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf gehört zu den führenden medizinischen Einrichtungen der Region und bietet ein breites Spektrum an hochspezialisierter Medizin. Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie versorgt jährlich zahlreiche Patientinnen und Patienten mit modernsten Behandlungsmethoden und steht für eine qualitativ hochwertige, innovative und patientenorientierte Versorgung.

Foto: Helios Klinikum Emil von Behring