Kameras an Laternenmasten in Teltow: Projekt zur Feinstaubermittlung

Überwachung? Videoaufzeichnungen? – Keine Sorge! Wie in der Lichterfelder Alle in Teltow (Foto) sind an verschiedenen Stellen der Stadt Kameras an Laternenmasten angebracht worden. Diese sind nicht für irgendwelche Überwachungsmaßnahmen installiert worden, sondern gehören zu einem DEUS-Projekt zur digitalen und hochauflösenden Erhebung von Umweltdaten bzw. der Feinstaubermittlung, an dem Teltow teilnimmt.

Für die Gesundheit spielt die Luftqualität eine große Rolle. Bedeutend sind vor allem lungen- und blutgängige Feinststäube. Schadstoffe in der städtischen Atmosphäre sind sehr unterschiedlich verteilt. Ziel des Projektes ist die Untersuchung der Machbarkeit kleinteiliger Messungen von Luftschadstoffen und die Korrelation mit einer ortsgebundenen und fahrzeuggenauen Verkehrszählung.

Die Messungen von PM 1 bis 2,5 und von Gasen (CO, VOC, NOx) sollen mit einer hohen zeitlichen Auflösung durchgeführt werden und mit Daten (Verkehrszählung, Wetter etc.) korreliert werden. Dadurch können in Zukunft Rückschlüsse der Luftqualität in Bezug auf vorbeifahrende Kraftfahrzeuge gezogen werden und, verbesserte Ausbreitungsprognosen vorliegen.

Mit den in Teltow installierten Kameras werden keine Bilder oder Videos gespeichert. Weder die Polizei, noch eine andere Behörde kann auf dieses System direkt zugreifen. Über den Abschluss des Projekts wird die Stadt Teltow demnächst informieren.

