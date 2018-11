Akademie 2. Lebenshälfte: Neuer Laptop-Kurs für Einsteiger

Wie bediene ich die Maus eines Laptops, wie schreibe ich einen Text und wo speichere ich am besten meine Dokumente und Fotos? Antworten auf all diese Fragen bekommen ab dem 19. November die Teilnehmer des Laptopkurses für Einsteiger, den die Akademie 2. Lebenshälfte erneut an ihrem neuen Standort in der Rheinstraße 17b in Teltow anbietet.

Der dreiwöchige Kurs richtet sich an alle Interessierten ohne Vorkenntnisse. Sie lernen dabei Schritt für Schritt, wie sie Tastatur und Maus bedienen, einfache Text erstellen und ihre Daten organisieren – mit dem gängigen Betriebssystem Windows.

Der Kurs findet immer montags und mittwochs jeweils von 13:00 bis 16:15 Uhr statt. Wer seinen eigenen Laptop nicht mitbringen kann oder mag, dem kann die Akademie 2. Lebenshälfte ein Leihgerät zur Verfügung stellen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung für den Kurs unter der Rufnummer 03328 473134 erforderlich.

Text: TSB; Foto: pixabay.com