Start in die fünfte Jahreszeit: Rathaussturm in Teltow und Kleinmachnow

Beim Damenelferrat „Rot-Weiss“ Teltow e. V. haben die Frauen das Sagen. Am 11. November um 11:11 Uhr starten sie mit dem Sturm auf das Teltower Rathaus in die inzwischen 37. Session. An diesem Tag beginnt auch der Kartenvorverkauf für die vier Prunksitzungen im Februar und im März. In Kleinmachnow treffen sich wieder der Bäketaler Karnevalsverein (BKV) und der Teltower Carnevals Club (TCC), um den Schlüssel von Bürgermeister Michael Grubert einzufordern. Auf dem Rathausmarkt sind allerhand fröhliche Karnevalisten mitsamt Narrenschiff unterwegs.

Bereits am 16. November um 21:00 Uhr startet der TCC in die 64. Saison und veranstaltet im Ernst-von-Stubenrauch-Saal mit der Veranstaltung „2000 v. Ch(aos) – Die spinnen, die Römer“ das erste Faschingsspektakel. Die Karten sind für 12 Euro an der Abendkasse erhältlich. Vorverkaufsrabatt gibt es beim Kauf den Klub-Räumen des TCC in der Potsdamer Straße 10. Am 17. November lädt der TCC um 20:00 Uhr am selben Veranstaltungsort zum großen Karnevalsauftakt, wo auch das neue Prinzenpaar vorgestellt wird. Eintritt: 17 Euro an der Abendkasse.

Foto: Rathaussturm 2017

Text/ Foto: TSB