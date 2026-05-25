Großer Garten-Wettkampf und Familienprogramm: Tag der offenen Tür an der LVGA in Großbeeren

Wie entsteht ein Garten? Und wie arbeiten Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es beim Tag der offenen Tür am 30. Mai an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA) in Großbeeren.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Wettbewerb, Mitmachaktionen, Führungen und vielen Angeboten für Familien. Die LVGA ist ein Bildungszentrum der Grünen Branche in Großbeeren.

Ein besonderer Höhepunkt ist der parallel stattfindende Landschaftsgärtner-Cup. Nachwuchsteams treten gegeneinander an und gestalten innerhalb weniger Stunden komplette Gartenanlagen. Besucher können live miterleben, wie aus Planung, Pflanzen und Materialien Schritt für Schritt kleine Gartenwelten entstehen. Der Wettbewerb gehört zu den Publikumshighlights des Tages.

Großbeeren Landschaftsgärtner-Cup 2025 / Berufswettbewerb der Landschaftsgärtner-Azubis Berlin und Brandenburg am 14.6.2025 in der LVGA Großbeerwen Foto: Thomas Uhlemann

Auch Familien und Garteninteressierte kommen auf ihre Kosten: Zahlreiche Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren, Entdecken und Mitmachen ein. „Wir möchten zeigen, wie spannend Gartenbau, Pflanzen und grüne Berufe sein können – und gleichzeitig Familien aus der Region einen besonderen Tag bieten“, sagen die Veranstalter.

Der Eintritt ist frei.

Termin: Samstag, 30. Mai 2026

Uhrzeit: 11:00 – 18:00 Uhr

Ort: Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA), Peter-Lenné-Weg 1, 14979 Großbeeren

Fotos: LVGA e.V.