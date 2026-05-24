Ein neuer Konfirmandenkurs in Teltow startet am 10. Juni

Das erste Treffen der neuen Konfirmanden der Sankt-Andreas-Gemeinde findet am 10. Juni im Pfarrhaus Teltow statt. Jugendliche aus den Geburtsjahrgängen 2012/2013 können sich noch für den Konfirmandenkurs 2026/2027 anmelden – egal, ob sie getauft sind oder nicht.

Was kommt eigentlich nach dem Tod? Warum sind wir überhaupt da? Wie stellen wir uns Gott vor? Was hat das alles mit Jesus zu tun? Stimmt eigentlich alles, was in der Bibel steht? Und kann eigentlich Jesus-Glow wirklich helfen? Mit diesen und vielen, vielen anderen Fragen will sich auch dieses Jahr der Konfirmandenunterricht der Ev. Kirchengemeinden St. Andreas Teltow beschäftigen und lädt hierfür alle interessierten Jugendlichen aus den Geburtsjahrgängen 2012/2013, die jetzt im 07. Schuljahr sind, ganz herzlich zum neuen Konfirmandenkurs 2026/2027 ein. „Ob getauft oder nicht getauft, ist dabei völlig egal. Jede und jeder ist willkommen. Bitte unbedingt auch weitersagen. Wir starten im September nach den Sommerferien!“, sagt Pfarrer Christian Stiller

Seit September 2025 ist Christian Stiller Gemeindepfarrer der Sankt-Andreas-Gemeinde.

Das erste Treffen der neuen Konfirmanden findet gemeinsam mit den Eltern statt am Mittwoch, den 10. Juni 2026, um 18:30 Uhr – und zwar im Pfarrhaus in Teltow in der Ritterstr. 11. Da werden auch alle weiteren Termine für Fahrten, Unterrichte und Ausflüge mitgeteilt. Anmeldeformulare liegen in Kirche und Gemeindebüro aus.

Fotos: Redaktion /Elisabeth Kaufmann