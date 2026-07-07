ADAC Spritpreisvergleich: Tanken abseits der Autobahn lohnt sich in Brandenburg

Wer in Brandenburg zum Tanken die Autobahn verlässt, spart im Durchschnitt rund 17 Cent je Liter Kraftstoff. Damit fällt die mögliche Ersparnis zwar geringer aus als im Bundesdurchschnitt (rund 33 Cent je Liter Kraftstoff), lohnend ist das Abfahren dennoch. Das zeigt der aktuelle ADAC Vergleich der Kraftstoffpreise an Autobahntankstellen mit den Preisen von Straßentankstellen abseits der Autobahn.

Für die Erhebung hat der ADAC erstmals die Kraftstoffpreise aller rund 14.000 Tankstellen in Deutschland ausgewertet, darunter rund 360 Autobahntankstellen. Grundlage waren die Preisdaten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe im Zeitraum vom 6. bis 19. April 2026.

Brandenburg im Bundesvergleich

Während des zweiwöchigen Erhebungszeitraums im April 2026 mussten Autofahrende noch ohne Tankrabatt auskommen. Auf den Brandenburger Autobahnen kostete der Liter Super E10 im Durchschnitt 2,29 € (bundesweit 2,43 €), an den Straßentankstellen abseits der Autobahn lediglich 2,12 € (bundesweit 2,10 €) – ein Unterschied von 17 Cent pro Liter. Genauso groß war die Differenz bei Diesel: 2,46 € verlangten Brandenburger Autobahntankstellen im Schnitt pro Liter (bundesweit 2,61 €), abseits davon bezahlten Autofahrende in der Region während des Erhebungszeitraums durchschnittlich 2,29 € (bundesweit 2,28 €). Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern zählt Brandenburg damit zu den Bundesländern, in denen die Ersparnis beim Abfahren von der Autobahn am geringsten ausfällt. Dennoch lohnt sich ein kurzer Umweg auch hier. Deutlich größer waren die Preisunterschiede in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Dort konnten Autofahrende im Erhebungszeitraum bis zu 43 Cent je Liter Kraftstoff sparen.

Warum Tanken an der Autobahn in der Regel teurer ist

Die Preisunterschiede zwischen Autobahn- und Straßentankstellen sind vor allem auf unterschiedliche Marktbedingungen zurückzuführen. An Autobahntankstellen spielen insbesondere auf längeren Fahrten Bequemlichkeit und eine höhere Zahlungsbereitschaft vieler Kundinnen und Kunden eine Rolle. Tankstellen abseits der Autobahn stehen dagegen in einem intensiveren Wettbewerb und bieten Autofahrenden zudem bessere Ausweichmöglichkeiten. Entsprechend sind die Kraftstoffpreise dort häufig niedriger als an Autobahnen.

Abfahren lohnt sich auch in Brandenburg

Auch wenn die Preisunterschiede in Brandenburg geringer ausfallen als in vielen anderen Bundesländern, summiert sich die Ersparnis bei einer Tankfüllung schnell auf mehr als zehn Euro je Tankfüllung. Gerade auf längeren Fahrten kann sich deshalb ein kurzer Abstecher von der Autobahn rechnen.

In einer begleitenden Umfrage des ADAC zum Tankverhalten gaben 63 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer an, dass sie für günstigere Kraftstoffpreise die Autobahn verlassen würden. 42 Prozent davon würden bereits bei einer Ersparnis von bis zu zehn Cent je Liter abfahren. Für knapp ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) reicht sogar schon ein Preisvorteil von bis zu fünf Cent je Liter. Rund ein Viertel der Befragten (24 Prozent) nimmt dagegen höhere Kraftstoffpreise an Autobahntankstellen in Kauf.

Mit guter Planung zusätzlich sparen

Auch wer nicht von der Autobahn abfahren möchte, kann seine Kraftstoffkosten senken, wenn Tankstopps gut geplant werden. Denn auch zwischen den Autobahntankstellen gibt es zum Teil deutliche Preisunterschiede. Wer bereits vor Antritt einer längeren Fahrt abseits der Autobahn volltankt, vermeidet unnötige Ausgaben. Über die Spritpreise-App “ADAC Drive” können sich Autofahrende rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den rund 14.000 Tankstellen in Deutschland in Echtzeit informieren. Darüber hinaus ist Tanken nach wie vor kurz vor 12 Uhr am günstigsten, da die Preise zur Mittagszeit deutlich steigen.

Zwischen dem 6. und 19. April 2026 hat der ADAC die Preisdaten der mehr als 14.000 deutschen Tankstellen über die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ermittelt. Dorthin müssen die Tankstellen ihre Preise melden. Auffälligkeiten in den erhobenen Daten, wie zum Beispiel über längere Zeit unveränderte Preise oder offensichtlich fehlerhafte Angaben (z.B. 9,99 € pro Liter), wurden zusätzlich manuell überprüft und bereinigt.

Foto: Pixabay.com