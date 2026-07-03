Air Canada fliegt vom BER nach Montréal

Der Flughafen Berlin Brandenburg hat eine neue Langstreckenverbindung. Ab dem 03. Juli verbindet Kanadas größte Fluggesellschaft Air Canada die Hauptstadtregion mit der Metropole Montréal. Die neue Route stärkt die Anbindung des Flughafens nach Nordamerika und wird dreimal pro Woche, jeweils mittwochs, freitags und sonntags, angeboten.

Über das Drehkreuz Montréal bietet Air Canada zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten innerhalb Nordamerikas an. Die Verbindung ist bis zum 06. September im Flugplan ab BER verfügbar. Flüge für den Sommer 2027 sind bereits buchbar. Dann fliegt Air Canada die Strecke von Anfang Juni bis Mitte Oktober viermal pro Woche.

„Wir freuen uns sehr, Air Canada am BER zu begrüßen. Mit Montréal gewinnt der BER nicht nur ein weiteres attraktives Reiseziel in Kanada, sondern eine interessante Langstreckenverbindung“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass auf der Strecke erstmals ein Airbus A321 XLR im Linienbetrieb zum Einsatz kommen wird. Das zeigt, wie innovative Technologien dazu beitragen, internationale Verbindungen nachhaltiger und zugleich wirtschaftlich attraktiver zu gestalten. Dieses neue Flugzeug-Modell bietet erhebliches Potenzial für die Weiterentwicklung des Luftverkehrs am Standort BER.“

Während heute der Erstflug mit einer Boeing 787-8 vom BER aus in Richtung Kanada abhob, werden ab dem 19. Juli moderne Airbus A321 XLR (Extra Long Range) zum Einsatz kommen. Damit wird der neue Flugzeugtyp erstmals und regelmäßig auf einer Langstrecke nach Deutschland eingesetzt. Der A321 XLR verfügt über 182 Sitzplätze, davon 14 in der Business Class und 168 in der Economy-Class. Die Flugzeit vom BER aus beträgt 8 Stunden und 40 Minuten, in der Gegenrichtung ist man eine Stunde schneller.

„Wir freuen uns, heute unsere neue Direktverbindung zwischen Berlin und Montréal aufzunehmen. Damit erfolgt der erste Einsatz eines Airbus A321 XLR ab dem Flughafen Berlin Brandenburg und zugleich in Deutschland überhaupt. Während Air Canada ihr Streckennetz weiter ausbaut, ermöglicht uns der A321 XLR, neue transatlantische Märkte effizient zu erschließen, und gleichzeitig den Komfort und die Zuverlässigkeit zu bieten, die unsere Kundinnen und Kunden von uns erwarten“, sagt Rocky Lo, Managing Director International Sales bei Air Canada. „Als eines der größten Drehkreuze von Air Canada bietet Montréal Reisenden Zugang zu einer der lebendigsten und kulturell vielfältigsten Städte Nordamerikas. Gleichzeitig bestehen von dort aus nahtlose Anschlussverbindungen innerhalb Kanadas, nach Nordamerika und darüber hinaus.“

„Diese Direktverbindung verleiht den Beziehungen zwischen Québec und Deutschland Flügel. Indem sie Montréal und Berlin einander näherbringt, wird sie dazu beitragen, bereits bestehende, vielfältige Partnerschaften in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und institutionelle Zusammenarbeit weiter zu stärken und zugleich neuen Projekten Auftrieb geben“, kommentiert Geneviève Rolland, Generaldelegierte von Québec für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

„Die neue Direktverbindung zwischen Montréal und Berlin ist ein starkes Signal für den Wachstumsmarkt Kanada und ein Gewinn für den Berlin-Tourismus. Sie stärkt Berlins internationale Erreichbarkeit und eröffnet zusätzliches Potenzial für Gäste aus Kanada und ganz Nordamerika“, sagt Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer von visitBerlin.

„Montréal ist eines der führenden Zentren der Kreativwirtschaft Nordamerikas, so wie es Berlin in Europa ist. Die Direktverbindung zwischen diesen beiden Creative Hubs ist also eine echte Zukunftsverbindung, gerade für die Games-, KI-, Deep Tech- und Kulturbranche. Dieser Erfolg unserer Bemühungen zeigt, dass das 2025 gegründete „Connectivity Board BER“ aus Flughafen, visitBerlin, der IHK Cottbus und der IHK Berlin auf dem richtigen Weg ist, die für die Wirtschaft essenzielle internationale Konnektivität weiter zu steigern“, hebt Robert Rückel, Vizepräsident der IHK Berlin, hervor.

„Die neue Direktverbindung nach Montréal stärkt die internationale Vernetzung des Standorts Berlin Brandenburg und verbindet den BER mit einem der weltweit führenden Zentren der Luft und Raumfahrtindustrie. Für Unternehmen in Brandenburg entstehen zusätzliche Chancen für Kooperationen und Marktzugänge in wichtigen Zukunftsbranchen. Kanada ist ein bedeutender Handelspartner: Das brandenburgische Handelsvolumen liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro, die Exporte wachsen seit Jahren kontinuierlich. Eine gute globale Erreichbarkeit bleibt für den Metropolraum strategisch entscheidend – die neue Verbindung ist dafür ein wertvoller Beitrag“, sagt Jens Warnken, Präsident der IHK Cottbus, stellvertretend für die Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger IHKs.

Flugplan BER-Montréal in der Übersicht

Abflug BER am Mi/Fr/So um 11.40 Uhr mit Ankunft in YUL um 13.45 Uhr

Ablfug YUL am Di/Do/Sa um 20.30 Uhr mit Ankunft am BER um 10.15 Uhr am Folgetag

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