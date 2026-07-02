Sonntag, Juli 5, 2026
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Teltow – Polizei sucht vermissten Mann

Redaktion

Die Polizei sucht seit dem 30.juni, einen vermissten 32-jährigen Mann aus einer Wohneinrichtung. Khader I. hat sein gewohntes Umfeld in Teltow vor 14 Tagen verlassen, ohne Angaben zu seinem Aufenthaltsort zu machen. Aufgrund einer Amputation beider Beine ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Es bestehen Hinweise auf eine mögliche gesundheitliche Gefährdung, da er dringend auf Medikamente und medizinische Versorgung angewiesen ist. Zuletzt wurde er am 21. Juni, am Alexanderplatz in Berlin gesehen.

Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung und fragt:
Wer hat Khader I. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Mit Ihren Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508-1224 oder an jede andere Polizeidienststelle

Foto: Polizeidirektion West

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