Bronze für den RSV Eintracht – Deutsche Meisterschaft wird zum Aushängeschild für die Region

Die Floorball-Abteilung des RSV Eintracht 1949 e. V. hat nach der erfolgreichen Teilnahme an den U15 Playoffs im vergangenen Jahr den nächsten Meilenstein in der noch jungen Abteilungsgeschichte erreicht: Bei der selbst ausgerichteten Deutschen Meisterschaft der U15-Junioren sicherte sich das Team einen hervorragenden 3. Platz auf nationaler Ebene und zählt damit zu den besten Nachwuchsmannschaften Deutschlands.

Doch nicht nur sportlich war das Wochenende ein voller Erfolg. Als Ausrichter der Deutschen Meisterschaft verwandelte der RSV Eintracht die Sporthalle der BBIS Kleinmachnow in eine moderne Eventarena und setzte dabei neue Maßstäbe für den Floorball-Nachwuchssport.

Trotz extremer Wetterbedingungen mit Temperaturen von bis zu 32 Grad in der Sporthalle konnte das Turnier erfolgreich durchgeführt werden. Um der außergewöhnlichen Belastung Rechnung zu tragen, wurde der Spielmodus am zweiten Turniertag angepasst und zeitlich verkürzt. So konnten die Deutschen Meister unter bestmöglichen Bedingungen ermittelt werden.

Mehr als 50 ehrenamtliche Volunteers sorgten an beiden Turniertagen für einen reibungslosen Ablauf. Von der Turnierleitung über Catering, Technik, Livestream und Hallenorganisation bis hin zur medizinischen Betreuung arbeiteten zahlreiche Helferinnen und Helfer Hand in Hand.

Auch abseits des Spielfeldes wurde den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten. Eine große Tombola mit über 550 Preisen, unterstützt von zahlreichen regionalen und überregionalen Partnern, sorgte für viele glückliche Gewinner. Moderne Technik machte die Meisterschaft zusätzlich zu einem besonderen Erlebnis: Livestreams aller Spiele, digitale Spielerpräsentationen sowie eine interaktive Selfiewall mit Live-Grüßen aus ganz Deutschland zeigten, wie innovativ ehrenamtlich organisierter Sport heute sein kann.

Die Veranstaltung war ein eindrucksvoller Beleg dafür, was durch Leidenschaft, Teamarbeit und ehrenamtliches Engagement möglich ist. Hinter den Kulissen wurde über viele Monate geplant, organisiert und aufgebaut. Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung.

Ein besonderer Dank gilt stellvertretend Marcus Hauffe und Christian Heeger, die gemeinsam mit ihrem Team die Entwicklung der Floorball-Abteilung seit Jahren mit großem Einsatz vorantreiben. Mit ihrer Arbeit haben sie nicht nur eine Deutsche Meisterschaft auf höchstem Niveau organisiert, sondern auch gezeigt, welche Strahlkraft der Nachwuchssport in unserer Region entwickeln kann.

Der RSV Eintracht 1949 hat damit eindrucksvoll bewiesen: Spitzenleistungen entstehen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern vor allem durch Menschen, die ihre Zeit und ihr Herzblut in den Sport investieren. Dafür gebührt allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Foto: Stephan Ebermann