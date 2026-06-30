Sebastian Enkerts übernimmt Geschäftsführung der MVZ und Polikliniken des Diakonissenhauses

Sebastian Enkerts übernimmt ab dem 1. Juli die Geschäftsführung der Lausitz MVZ Forst GmbH, der Medizinische Einrichtungsgesellschaft mbH Guben, der Medizinische Einrichtung gGmbH Teltow und der Johann Christian Reil gGmbH Poli Reil in Halle.

Enkerts komplettiert damit die Geschäftsführung der Gesellschaften, in denen das Diakonissenhaus Teltow seine ambulanten medizinischen Angebote organisiert. Zweiter Geschäftsführer ist jeweils der regional verantwortliche Geschäftsführer des kooperierenden Krankenhauses im Unternehmensverbund.

Sebastian Enkerts ist Wirtschaftsjurist und war mehrere Jahre als Kaufmännischer Leiter und Verwaltungsleiter für das MVZ Bitterfeld-Wolfen tätig, bevor er zum 1. März die Position des Kaufmännischen Direktors in der Poli Reil in Halle übernommen hat.

Mit seiner langjährigen Erfahrung sowie umfassenden Leitungskompetenz wird Sebastian Enkerts in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer die ambulante medizinische Versorgung übergreifend bündeln und die vier Gesellschaften strategisch und operativ weiterentwickeln.

„Wir freuen uns sehr, Sebastian Enkerts als neuen Geschäftsführer zu begrüßen“, erklärt der Kaufmännische Vorstand des Diakonissenhauses Teltow, Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt. „Seine fundierte Expertise im Gesundheits- und Finanzmanagement sowie seine tiefen Kenntnisse der regionalen Versorgungsstrukturen machen ihn zu einer idealen Besetzung, um die ambulante Versorgung im Diakonissenhaus Teltow weiter zu stärken und zukunftsfähig zu gestalten.“

Foto: Diakonissenhaus Teltow