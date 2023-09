Offener Bewerbertag für Pflegekräfte am 27. September: Das Helios Klinikum Emil von Behring lädt ein ins Oktoberfest-Zelt

Neue Kolleg:innen zu finden ist für viele Krankenhäuser eine Herausforderung. So gilt es, auch ungewöhnliche Wege im Bereich Recruiting zu gehen: Daher wird am 27. September im Klinikpark des Helios Klinikum Emil von Behring ein offener Bewerbertag in einem Oktoberfest-Zelt stattfinden. Interessierte können zwischen 14:00 bis 18:00 einfach vorbeikommen und bei bayerischen Schmankerln – und hoffentlich weiß-blauen Kaiser-Wetter – zünftige Gespräche über eine berufliche Zukunft im Klinikum führen.

Das Oktoberfest-Zelt steht im Klinikpark beim Hubschrauber-Landeplatz und lädt alle Pflegekräfte, MFAs und MTRAs, die eine neue berufliche Perspektive suchen, ein. Zwischen leckeren Getränken, zünftigen Snacks und blau-weiß-karierter Deko können Interessierte das Klinikum kennenlernen und sich über offene Positionen informieren. Besucher-Patinnen aus dem Team der Pflegedirektion unterstützen, um Fragen zu beantworten, Kontakte zu vermitteln oder auch Führungen durchs Haus durchzuführen. Alle Details unter: www.helios-gesundheit.de/bewerbertag

Pflegedirektorin Barbara Putzolu zum Hintergrund und Konzept der Veranstaltung: „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Event umzusetzen. In der Vergangenheit hat unser Klinikum schon offene Bewerbertage in unserem Parkhaus oder im Klinik-Foyer durchgeführt. Unser Ansatz: Wir wollen in einem ungewöhnlichen Ambiente auf entspannte Weise und ohne Druck mit Interessierten, die sich beruflich verändern kommen, in Kontakt treten.“ Das Recruiting-Event steht unter dem Dreiklang: Kommen. Kennenlernen. Kollegin bzw. Kollege werden.

Offener Bewerbertag mit absoluter Offenheit: Gäste treffen auf Kolleginnen und Kollegen

Neben externen Gästen sind auch die Kolleg:innen des Klinikums herzlich eingeladen, bei der Wiesn-Gaudi dabei zu sein, um sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Auf diese Weise können sich Mitarbeitenden und Gäste – die ja potenzielle neue Kolleg:innen sind – ganz wie beim bayrischen Original begegnen und ins Gespräch kommen. Das ist nicht nur gemütlich, sondern bietet auch ganz praktische Vorteile: Die Interessierten stehen nicht im dauerhaften Fokus der Veranstaltung und können, ohne sich dabei beobachtet zu fühlen, auch von Klinikmitarbeitenden etwas über Fachbereiche, Aufgaben und auch die Konditionen erfahren. So können die Gäste einen noch besseren Einblick in das Klinikum bekommen.

Zum Mini-Oktoberfest im Klinikpark ist jede:r ist herzlich willkommen, einfach vorbeizuschauen – auch Quereinsteiger, die Interesse an Pflegeberufen haben. Wer möchte darf Bewerbungsunterlagen mitbringen. „Das ist aber kein ‚Muss‘,“ ergänzt Barbara Putzolu und freut sich auf ein weiteres besonderes Recruiting-Event für Pflegekräfte.

Foto: dirkpagels.de