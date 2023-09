Rotary Club Kleinmachnow beteiligt sich am World Cleanup Day

Seit über 20 Jahren gibt es in Kleinmachnow einen Tag, an dem Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen gemeinsam Müll sammeln. Angefangen hat alles mit dem jährlichen Frühjahrsputz der Lokalen Agenda. Inzwischen hat sich Kleinmachnow dem internationalen World Cleanup Day (WCD) angeschlossen, getreu dem Motto: „Die Welt räumt auf. Kleinmachnow macht (wieder) mit!

Wie schon 2022 beteiligte sich eine tatkräftige Gruppe des Rotary Clubs Kleinmachnow am 16. September am World Cleanup Day. Innerhalb von zwei Stunden wurde eine große Menge Altglas, Müll und allerlei Kurioses in einem Waldstreifen in Kleinmachnow gesammelt. Die praktische Müllsammelaktion an der frischen Luft hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht und unterstreicht die Verbundenheit des Rotary Clubs mit Kleinmachnow.

Der Rotary Club Kleinmachnow wurde im Jahr 2006 gegründet. Er hat derzeit rund 45 Mitglieder, etwa zur Hälfte Frauen und Männer. Viele Clubmitglieder kommen aus Kleinmachnow, aber auch Freunde und Freundinnen aus Berlin und Potsdam gehören dem Club an. Alle verbindet der Wunsch, den rotarischen Gedanken in der Region durch ein interessantes, aktives und sinnvolles Clubleben zu leben und zu fördern. Gemeinsam werden Gemeinschaft, Toleranz und Vielfalt gelebt und man engagiert sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen. Der Rotary Club ist seit seiner Gründung stetig gewachsen und freut sich über interessierte neue Mitglieder.

Foto: Rotary Club Kleinmachnow