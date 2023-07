RGV wählt neuen Vorstand

Der Regionale GewerbeVerein Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf e.V. traf sich am 06. Juli. zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung. Knapp die Hälfte der 81 Mitgliedsunternehmen waren vertreten und wählten turnusgemäß ihren neuen Vorstand.

Durch die Sitzung führte der alte und neue Vorsitzende Olaf Binek (B2Digital). In seinem Jahresbericht 2022 ging Binek auf die erreichten Ziele und die wirtschaftlichen Erfolge des Marktplatzes und der Job- und Fachmesse für den Verein ein. Andreas Arlt (MAK Immobilien), noch Schatzmeister, erläuterte die finanzielle Entwicklung, auf die der Verein stolz sein kann. Tina Reich (GAMBERT GmbH), die für die Bürgermeisterwahl 2024 in Stahnsdorf kandidiert, wird dem Vorstand zur Vermeidung von Interessenskonflikten zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Binek lobte die Zusammenarbeit und bedankte sich für zwei sehr gute Jahre.

Gewählt wurden Olaf Binek zum Vorsitzenden, Andreas Arlt zum stellvertretenden Vorsitzenden, Manja Seebe (QEP3D) zur neuen Schatzmeisterin und Katja Heigl (Die Werkstatt für marketing + design) zur neuen Schriftführerin. Im Anschluss wurde Martina Dettke (Durchblick Dettke) in den Beirat für Social Media berufen. „Ich freue mich, die erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu können. Der neue Vorstand wird nahtlos daran anknüpfen und das Erreichte ausbauen“, so Binek nach der Wahl. Andreas Arlt will sich künftig verstärkt um die Mitgliederbetreuung und -akquise kümmern. „Wir haben in TKS ein großes Potenzial an Unternehmen, die uns noch nicht kennen. Je stärker wir werden, desto mehr können wir unseren Mitgliedsunternehmen zurückgeben. Das ist unser Ziel: Gemeinsam mehr erreichen.“ Manja Seebe, die den Vorstand bereits im vergangenen Jahr unterstützte, freute sich über die Wahl und möchte ebenfalls noch mehr Akzente setzen. „Die Kasse ist von Andreas top optimiert worden, das lässt mir Raum, auch andere Dinge zu entwickeln“.

Foto: RGV