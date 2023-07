Aufgrund von Baumfällarbeiten zur Gefahrenabwehr kommt es am 11. und 12. Juli 2023 jeweils in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr zu einer Vollsperrung des Schenkendorfer Weges in Höhe der Einmündung Ruhlsdorfer Straße. Für die Dauer der Fällarbeiten ist auch kein Fußgängerverkehr an der Arbeitsstelle möglich.

Foto: Pixabay.com