Deutsche Glasfaser startet Hausbegehungen und Tiefbauarbeiten in Kleinmachnow

Der Glasfaserausbau in Kleinmachnow geht in die nächste Runde: Das ausführende Unternehmen Deutsche Glasfaser startet Mitte Juli mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Kleinmachnow. Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer schnellen und zukunftssicheren digitalen Infrastruktur in der Gemeinde erreicht.

„Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, erklärt André Schmidt, Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser. Beim Bau werden die Leerrohre minimalinvasiv in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So können im späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten werden die Gehwege und Straßen endgültig und ordnungsgemäß wiederhergestellt. Bei einer Schlussbegehung wird der Zustand all dieser Oberflächen von der Gemeinde geprüft. So entsteht in Kleinmachnow ein Glasfasernetz, das insgesamt etwa 97 Kilometer umfasst.

Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich per Posteinwurf im Briefkasten über die Arbeiten informiert.

Der von Deutsche Glasfaser beauftragte Baupartner mih GmbH wird außerdem in Kürze mit den Hausbegehungen beginnen. Diese sind von Bedeutung, damit der Baupartner gemeinsam mit den Kunden festlegen kann, wo und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt werden. Auch die Installationswege im Haus werden gemeinsam beschlossen. Standardmäßig erfolgt eine kostenlose Installation im Keller oder Erdgeschoss. Individuelle Lösungen können Kunden am Tag der Begehung mit dem Baupartner besprechen und vereinbaren.

Der beauftragte Baupartner kommt direkt auf die Kunden zu, um einen Termin für die Hausbegehung zu vereinbaren. Sollte er beim Hausbegehungstermin niemanden antreffen, hinterlässt er eine Karte zur erneuten Kontaktaufnahme im Briefkasten. Zur Sicherheit der Kunden verfügen alle Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser bzw. des Baupartners über Mitarbeiter-Ausweise, die jederzeit vorgezeigt werden können. Hier ist eine ID-Nummer vermerkt, die jederzeit über die Servicenummer von Deutsche Glasfaser 02861 890 600 geprüft werden kann.

Alle Fragen zum Bau beantwortet die kostenlose Bau-Hotline des Unternehmens unter 02861 890 60 940 montags bis freitags von 08:00 bis 20:00 Uhr. Auch während der Bauphase können interessierte Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. Verträge für die Nutzung des Anschlusses können telefonisch unter 02861 8133 400 montags bis freitags zwischen 08:00 und 20:00 Uhr und sonnabends von 09:00 bis 18:00 Uhr erteilt werden. Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind zudem online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar. PM

Bild: Pixabay.com