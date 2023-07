Teltow macht den Anfang

Am 08. Juli startet der Interkommunale Kinosommer in Teltow. Ab 22:00 Uhr wird das US-amerikanische Filmdrama American Hustle mit Christian Bale und Amy Adams in den Hauptrollen gezeigt.

Seit 2012 können sich Kinofans in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf auf jährlich sechs sommerliche Open-Air-Kinoabende freuen. Den Auftakt macht in diesem Jahr Teltow. Auf dem Marktplatz wird am Samstag ab 22:00 Uhr American Hustle von Regisseur David O. Russell gezeigt. Die Handlung basiert lose auf der umstrittenen Operation Abscam. Bei der ersten großen Untersuchung von Korruption im US-Kongress arbeitete das FBI mit einem verurteilten Trickbetrüger zusammen. In der Folge wurden ein US-Senator, fünf Abgeordnete des Repräsentantenhauses und weitere Politiker und Beamte verurteilt. 2014 wurde American Hustle in nicht weniger als zehn Kategorien für den Oscar nominiert, darunter für Jenifer Lawrence als beste Hauptdarstellerin und für das beste Originaldrehbuch.

Wie immer beim Interkommunalen Sommer ist der Eintritt frei. Vor Ort gibt es ein sommerliches Angebot an Speisen und Getränken. Eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle, Decken und Liegestühle können mitgebracht werden. Haustiere müssen zu Hause bleiben. American Hustle ist FSK 6 und dauert 2 Stunden und 18 Minuten.

Am 15. Juli wird der Kinosommer in Stahnsdorfer auf dem Sportplatz in der Heinrich-Zille-Straße mit Thriller The Italian Job-Jagt auf Millionen fortgesetzt.

Foto: filmstarts.de