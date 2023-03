Natur und Mythologie im Kleinmachnower Landarbeiterhaus

Bis zum 02. April zeigt eine Ausstellung im Kleinmachnower Landarbeiterhaus Werke von Katja Wunderling und Kateryna Yerokhina: Magie von Naturmaterialien trifft auf Mythologie und phantastischen Realismus.

Mit Kateryna Yerokhina und Katja Wunderling präsentiert Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. eine ebenso gewagte wie spannungsvolle Kombination zweier künstlerischer Handschriften aus Berlin und Nürnberg: Wunderlings Collagen und graphische Ableitungen beruhen auf dem verborgenen Zauber von Naturmaterialien, während Yerokhina auf ihren Tafelbildern in altmeisterlicher Manier Mythologie und phantastischen Realismus verschmilzt.

Katja Wunderling, Jahrgang 1957, hat die Kunstakademie Nürnberg als Malerin und Grafikerin verlassen. Sie lebt und arbeitet in Nürnberg, ihre Werke sind in nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen. Ein Baumblütenblatt an einem Frühlingstag, ein fliegender Bocksbartsamenschirm oder ein herbstlich gefärbtes abgefallenes Rosskastanienblatt, aber auch wehrhafte Robinien- und Akazienstachel sind als Spurenelemente der Natur Bestandteile ihrer Bilder.

Kateryna Yerokhina, 1969 in Kiew geboren, absolvierte die ukrainische Akademie der Künste und lebt seit 2002 in Berlin. Sie beteiligt sich an Ausstellungen im In- und Ausland, gestaltet auch Kinderbücher. Yerokhina erhebt die Bleistiftzeichnung zur eigenständigen Kunstform: Alle Härtegrade, Schattierungen und feinste Valeurs auslotend in immer neu variierten phantastischen Formen gehen Ornament, Figur, Pflanzen-Form fließend ineinander über.

Die Ausstellung im Kleinmachnower Landarbeiterhaus (Zehlendorfer Damm 200, 14532 Kleinmachnow) läuft bis zum 02. April und ist sonnabends und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. PM

Symbolbild: Pixabay