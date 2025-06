Lehrer, Taucher, Rocklegenden – bunte Kinomischung für TKS

In diesem Jahr wählten die drei Bürgermeister die Filme beim Kinosommer. Auftakt ist am 12. Juli in Stahnsdorf, Finale am 23. August in Kleinmachnow.

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Dies zeigt sich auch in der Auswahl der diesjährigen Filme beim Open-Air-Kinosommer in TKS. Die sechs Streifen für 2025 haben sich nämlich die Bürgermeister der Region ausgesucht, das sonst übliche Online-Voting entfiel diesmal. Von der kammerspielartigen Komödie zum naturverbundenen Drama oder bassgeladenen Musikepos ist alles dabei, was das Herz begehrt. Für die Kinoliebhaber der Region TKS gibt es Filme aus den Jahren zwischen 1988 und 2024 zur Auswahl. Die Vielfalt der Filme beim diesjährigen Kinosommer ist also groß wie nie.

Mit Sönke Wortmanns Produktion „Eingeschlossene Gesellschaft“ startet am 12. Juli in Stahnsdorf die diesjährige Open-Air-Reihe. Ihren Abschluss findet sie am 23. August in Kleinmachnow, und zwar mit der Oscar-gekrönten Romanverfilmung „Der Duft der Frauen“. Auch der Musikknaller „Bohemian Rhapsody“ wird gezeigt und den Teltower Stubenrauchsaal am 9. August zum Beben bringen.

Hier nun die chronologisch geordneten Termine beim TKS-Kinosommer 2025:

Samstag, 12. Juli, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Alte Feuerwache, Dorfplatz 2: „Eingeschlossene Gesellschaft“

Samstag, 19. Juli, 22:00 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses: „Im Rausch der Tiefe“

Samstag, 26. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, Stubenrauchsaal: „Pitch Perfect“

Samstag, 2. August, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Gemeindezentrum: „Zwei zu eins“

Samstag, 9. August, 22:00 Uhr, Teltow, Stubenrauchsaal: „Bohemian Rhapsody“

Samstag, 23. August, 21:00 Uhr (!), Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses: „Der Duft der Frauen“

Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Seit 2012 erfreuen sich Kinofans an den sechs jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel. Im sommerlichem Ambiente können unsere Gäste die Filme ihrer Wahl sehen. Zahlreiche Stühle laden auch in diesem Sommer zum Filmegucken unterm Sternenhimmel ein. Kissen und Decken können mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zuhause.

Für ein Imbiss- und Getränkeangebot ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Da sich am Veranstaltungstag witterungsbedingte Änderungen ergeben können, werden die Gäste gebeten, diesbezüglich aufmerksam die Kommunikationskanäle der jeweiligen Kommune zu verfolgen (Website, Social Media).

Foto: Gemeinde Kleinmachnow