EC-Karten-Dieb hebt Geld in Teltow ab: Tatverdächtiger gesucht

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam nach einer bisher unbekannten augenscheinlich männlichen Person. Der Mann soll im November mit einer gestohlenen Geldkarte an einem Geldautomaten in der Teltower Rheinstraße Bargeld in Höhe von 1.000 Euro unberechtigt vom Konto einer Frau abgehoben haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Dame kurz zuvor mit der Geldkarte in einem Geschäft in der Oderstraße bezahlt. Beim anschließenden Beladen ihres Fahrzeugs wurde sie von einer unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt und so abgelenkt. Währenddessen wurden offenbar zunächst unbemerkt aus der Geldbörse, die sich im Auto befand, zwei Geldkarten entwendet. Noch bevor der Diebstahl auffiel, wurden die unberechtigten Abhebungen getätigt.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer erkennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam gern mit Angabe der Fahndungsnummer (45-25) unter der Telefonnummer 0331 5508 0 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt werden.

Fotos: Polizeiinspektion West