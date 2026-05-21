Teltow würdigt freiwilliges Engagement – Ehrenamtspreise 2026 in drei Kategorien vergeben

Bereits zum fünften Mal wurden die Teltower Ehrenamtspreise am 20. Mai im Rahmen einer großen Gala im Teltower Stubenrauchsaal mit rund 100 Gästen verliehen.

Durch den Abend führten Monika Schwarzkopf, ehrenamtliche Akteurin der Lokalen Agenda 21, und Constantin Bartsch, Mitglied im Teltower Jugendbeirat. Die Sängerin Corinna Magosch und der Gitarrist Daniel Gutsch, die auch gemeinsam in der Band „InnCider“ als Musiker aktiv sind, sorgten mit einer passenden Songauswahl für den musikalischen Rahmen. Die Preisträger wurden in eigens für den Abend produzierten Filmen porträtiert. Bürgermeister Andre Freymuth nahm die feierliche Ehrung der Preisträger des Jahres 2026 vor.

Für das „Lebenswerk“ wurde ausgezeichnet: Hans-Jürgen Watteroth (81 J.), der bis zum März dieses Jahres als Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins „Teltow ohne Grenzen“ aktiv war und unter anderem zehn Jahre die Organisation des Teltower Weihnachtsmarktes übernahm, bis er diese im Jahr 2016 an die Stadt Teltow übergab.

In der Kategorie „Ehrenamtliches Projekt“ wurde ausgezeichnet: Die erste und zweite Herrenmannschaft des SV Ruhlsdorf, die regelmäßig Spendenaktionen organisieren, welche

vollständig karitativen Zwecken in der Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Potsdam zugutekommen.

In der Kategorie „Nachwuchs“ wurde ausgezeichnet: Pascal Rumpf (27 J.), der sich seit zehn Jahren im Industriemuseum der Region Teltow vornehmlich in der Besucherbetreuung und dem Finanzmanagement engagiert.

Unter dem Motto „Du bist wertvoll – Teltower Ehrenamtspreis“ hat sich die Stadt 2020 entschieden, Ehrenamtspreise jährlich zu vergeben. Bis Ende August eines jeden Jahres können Teltowerinnen und Teltower Vorschläge einreichen, wer ausgezeichnet werden soll. Daraus wählen dann die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales die endgültigen Preisträger aus. Es gibt dabei drei Kategorien von Preisträgern: Nachwuchs, ehrenamtliches Projekt und Lebenswerk

v.l.: Angelika Watteroth, Hans-Jürgen Watteroth und Bürgermeister Andre Freymuth

Spieler der 1. und 2. Herrenmannschaft SV Ruhlsdorf

Pascal Rumpf wurde digital zugeschaltet.

v.l.: Monika Schwarzkopf und Constantin Bartsch

v.l.: Daniel Gutsch und Corinna Magosch

Bürgermeister Andre Freymuth

Jeder Preisträger wurde in einem Film porträtiert.

Fotos: Stadt Teltow