Tag der Ausbildung am BER

Nachwuchs am Flughafen BER gesucht: Ab sofort können sich junge Menschen bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH für den Ausbildungsjahrgang 2025 bewerben. Angeboten werden zwölf Ausbildungsberufe und fünf duale Studiengänge. Gesucht werden zum 1. September 2025 zum Beispiel Luftverkehrskaufleute, Elektroniker, Anlagenmechaniker, Industriemechaniker, Sicherheitsfachkräfte oder Informatiker. Neu ist eine Ausbildung Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Insgesamt bietet die Flughafengesellschaft 41 Plätze für Auszubildende und Dual Studierende an.



Interessierte Schüler und Eltern können sich zu allen Berufen am Samstag, den 14. September bei der AIRzubi, einem Tag der Ausbildung, beraten lassen. Die AIRzubi findet in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr im BBAC, dem Bürogebäude vor dem BER-Terminal 1, statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dort ist auch für Unterhaltung gesorgt. Die Flughafenfeuerwehr ist mit typischen Einsatzfahrzeugen auf dem Willy-Brandt-Platz vor Ort, es gibt ein Programm mit Tombola und Aktivitätsspielen.



Das erste Auswahlverfahren für neue Auszubildende findet bereits im November 2024 statt, verbunden mit möglichen Vertragszusagen. Azubis erhalten im ersten Ausbildungsjahr ein Gehalt von 1189,20 € und Dual Studierende im ersten dualen Studienjahr 1297,58 €. Zudem garantiert die FBB ein 13. Monatsgehalt, 27 Tage Urlaub und Urlaubsgeld sowie ein jährliches Ausbildungs- und Studienförderungsbudget von 250€ sowie einen Zuschuss zum ÖPNV-Ticket.



Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Die Flughafengesellschaft bietet ihren Auszubildenden und Dual Studierenden eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung in einem hochwertigen und modernen Arbeitsumfeld. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Berufseinsteiger das Angebot eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses bei der Flughafengesellschaft und damit zugleich eine verlässliche Perspektive. Wir laden alle Interessierten herzlich zur AIRzubi ein. Dort erfahren Sie mehr über unsere faszinierende Arbeitswelt!“



Am 2. September begannen parallel zum Ausschreibungsstart für 2025 43 junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren ihre Ausbildung bzw. ihr duales Studium bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. 34 Auszubildende starteten in zwölf kaufmännischen, operativen und gewerblich-technischen Berufen, neun Studierende begannen ihre betriebliche Ausbildung in einem der sieben dualen Studiengänge. Insgesamt arbeiten jetzt mehr als 130 Auszubildende und Dual Studierende bei der Flughafengesellschaft.

Folgende Ausbildungsberufe werden für den Start am 1. September 2025 angeboten:

Beruf

Technisch Werkfeuerwehrleute

Technisch Elektroniker für Informations- und Systemtechnik

Technisch Fachinformatiker für Systemintegration

Technisch Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse

Technisch Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Technisch Mechatroniker

Technisch Industriemechaniker

Technisch Anlagenmechaniker (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

Technisch Duales Studium Technisches Facility Management

Technisch Duales Studium Industrielle Elektrotechnik

Technisch Duales Studium Bauingenieurwesen

Technisch Duales Studium der Informatik

Technisch Duales Studium der Wirtschaftsinformatik

Operativ Luftverkehrskaufleute

Operativ Servicekaufleute im Luftverkehr

Operativ Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Administrativ Kaufleute für Büromanagement

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH