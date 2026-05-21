Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow schließt zum 31. Juli. Die Schließung ist eine Folge der zunehmenden Ambulantisierung der medizinischen Leistungen und folgt den Vorgaben der Krankenhausreform zur Bündelung von Spezialexpertisen.

Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam übernimmt die stationäre Versorgung der Region mit einem umfassenden medizinischen Leistungsangebot in der Kinder- und Jugendmedizin. „Der Gesetzgeber fordert den Umbau der medizinischen Leistungen gerade kleinerer Häuser“, erklärt der Kaufmännische Vorstand des Krankenhausträgers Diakonissenhaus Teltow, Prof. h. c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt. „Wir bedauern diesen Schritt, sehen aber aufgrund der sich rasant verändernden Rahmenbedingungen keine andere Möglichkeit. Gleichzeitig sind wir froh, das Klinikum Ernst von Bergmann in der Versorgung der Kinder und Jugendlichen an unserer Seite zu haben. Das Krankenhaus in Ludwigsfelde wird seine bestehenden Leistungsangebote in den Bereichen Innere Medizin, Orthopädie- und Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie und Geriatrie ausbauen sowie seiner Verantwortung in der Notfallversorgung gerecht werden.“

Im Zuge der Krankenhausreform soll die Zahl ambulanter Behandlungen steigen, um Klinikaufenthalte zu verkürzen oder zu vermeiden. Dieser allgemeine Trend zur Ambulantisierung medizinischer Leistungen betrifft die Kinder- und Jugendmedizin besonders stark. Bereits seit Jahren nimmt der Bedarf an stationärer Behandlung in diesem Fachgebiet ab.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes Brandenburg ist über die bevorstehende Schließung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin informiert.

Geschäftsführung und Krankenhausleitung unterstützen die Ärztinnen und Ärzte bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz in der Region. Pflegefachkräften und Pflegekräften wird der Einsatz auf anderen Stationen angeboten.

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