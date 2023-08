Die Initiative „Konkret“ will konkrete wohnortnahe Unterstützungsangebote im Land Brandenburg bekannt machen und über wichtige Themen rund um das Leben mit einer Krebserkrankung informieren. Im September macht die Initiative Station in Teltow.

Immer mehr Menschen können von einer Krebserkrankung geheilt werden. Und immer mehr Menschen können sehr lange mit ihrer Krankheit leben. Das verdanken wir den Fortschritten in der Medizin, in der Früherkennung und in der Behandlung von Krebs. Doch auf ein Leben mit Krebs ist niemand wirklich vorbereitet. Betroffene müssen oft neue Situationen meistern, die den bisherigen Alltag, die Gewohnheiten, die Familie, die Freundschaften, den täglichen Speiseplan, die körperliche Aktivität und andere Lebensbereiche betreffen. Um mit der Erkrankung und ihren Folgen gut leben zu können, gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote. Krebspatienten, Angehörige und Selbsthilfe sind eingeladen, die Krebsberatungsstelle der Brandenburgischen Krebsgesellschaft in Teltow kennen zu lernen und sich über Bewegung und Sport bei Krebs zu informieren.

Wo: Bürgerhaus Teltow Ritterstraße 10, Teltow

Wann: 06.09.2023, 16:00 – 18:00 Uhr

Wer: Krebspatienten, Angehörige und Selbsthilfe

Die Veranstaltung wird von der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg gefördert und ist für alle Teilnehmenden kostenfrei.

Interessenten können sich bei der LAGO Brandenburg e.V., Tel.: 0331 2707172, post@lago-brandenburg.de anmelden.

Foto:Pixabay.com