FH Potsdam beim Professorinnenanteil im CEWS-Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten 2025 erneut in der Spitzengruppe

Im aktuellen Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten 2025 des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS – Center of Excellence Women and Science) reiht sich die FH Potsdam im bundesweiten Vergleich mit 148 anderen Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften beim Frauenanteil an den Professuren unter den TOP 20 ein und gehört mit 43,16 Prozent erneut zur Spitzengruppe.



Im Gesamtranking positioniert sich die FH Potsdam in der Ranggruppe 2 von 8. Auch in der Länderwertung zeichnet sich Brandenburg weiterhin insbesondere durch einen im Vergleich hohen Frauenanteil bei den Professuren aus, mit 33,04 Prozent liegt Brandenburg hinter Berlin auf Platz 2. Damit erhielt die FH Potsdam, nach der Prädikatsauszeichnung im Rahmen des Professorinnenprogramms 2030 im Februar 2025, erneut ausgezeichnete Bewertungen für ihre Gleichstellungsaktivitäten.In das aktuelle Ranking flossen Daten aus dem Jahr 2023 ein. Bewertet wurden insgesamt 307 Hochschulen in den Bereichen Studierende, Promotionen, wissenschaftliche Qualifikation nach der Promotion, wissenschaftliches und künstlerisches Personal sowie Professuren. Berücksichtigt wurden auch Veränderungen im Zeitverlauf beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal sowie bei den Professuren. Die Indikatoren folgen der Logik des Kaskadenmodells. Bezugsgröße sind der Studentinnenanteil bzw. der Frauenanteil an den Promotionen in den jeweils relevanten Fächergruppen. Mit dem aktuellen Ranking wurde die Methodik, wie die Hochschulen den drei Ranggruppen zugeordnet werden, grundlegend überarbeitet.

Seit seiner Erarbeitung im Jahr 2003 hat sich das alle zwei Jahre erscheinende CEWS-Ranking als ein Bestandteil der Qualitätssicherung für Gleichstellung an Hochschulen etabliert. Zielstellung des Rankings ist es, die Leistungen der Hochschulen bei der Gleichstellung von Frauen und Männern mit Hilfe quantitativer Indikatoren fortlaufend und bundesweit zu vergleichen.Das Ranking basiert ausschließlich auf Daten der amtlichen Hochschulstatistik. Selbstauskünfte der Hochschulen werden nicht erhoben. Dieses Vorgehen garantiert die Vergleichbarkeit und die hohe Qualität des Rankings.

Foto: Cews/Fachhochschule Potsdam