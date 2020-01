Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an zwei Tagen geschlossen

Noch bis 29. Januar kommt es zu umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in der Zulassungsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Werder und dadurch zu Einschränkungen in der Antragsbearbeitung und den Servicezeiten.

Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist aufgrund der Baumaßnahmen an nachfolgenden Tagen geschlossen: Freitag, 17. Januar, und Montag, 20. Januar.

Während der Modernisierungsmaßnamen können in Werder keine Anliegen von Potsdamer Bürgerinnen und Bürger angenommen und bearbeitet werden.

Bild: Timo Klostermeier / pixelio.de