Großbeeren wählt am Sonntag eine neue Bürgermeisterin oder neuen Bürgermeister

Am 6. Juli sind im Wahlgebiet der Gemeinde Großbeeren, einschließlich der zugehörigen Ortsteile, 7.532 Wahlberechtigte ab 16 Jahren aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister zu wählen.

In der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr können in acht Wahllokalen die entsprechenden Kreuze gesetzt werden. Ebenfalls bis 18:00 Uhr müssen alle Wahlbriefe im Rathaus eingegangen sein – entweder per Post oder persönlich eingeworfen –, um rechtzeitig einem der drei Briefwahlbezirke zugeordnet werden zu können. Eine Woche vor Ende der Frist sind bereits 1.434 Anträge auf Briefwahl eingegangen.

Insgesamt 77 Wahlhelfende werden ab 18:00 Uhr alle abgegebenen Stimmen zählen, auswerten und an die Wahlleitung übermitteln. Die Helferinnen und Helfer stammen überwiegend aus Großbeeren, teils auch aus der Umgebung oder aus der Verwaltung. Allesamt unterstützen die Wahl ehrenamtlich und freiwillig. Wer kurzfristig noch mithelfen möchte, wendet sich per Mail an die Wahlleitung. (wahlleitung@grossbeeren.de)

Sollte am 6. Juli keine der fünf angetretenen Personen mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten, kommt es am 20. Juli zur Stichwahl. In dieser treten die beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen erneut gegeneinander an. Dann genügt bereits die einfache Mehrheit zum Wahlsieg. In beiden Fällen muss als Hürde zusätzlich das Quorum von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten erreicht werden. Wer in seinem Antrag bereits die Stichwahl angegeben hat, erhält automatisch erneut Briefwahlunterlagen. Alle anderen haben nur wenig Zeit, diese bei Bedarf noch zu beantragen.

Ab 18:00 Uhr bis zum vorläufigen Endergebnis wird die Ergebnisermittlung mit allen Grafiken und Zahlen live übertragen. So sind alle Interessierten – ob im Privathaushalt oder auf der Wahlparty – bestens informiert. Der Link und viele weitere Tipps und Infos sind auf den Seiten des Wahlleiters zu finden.

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