Wahlausschuss bestätigt drei Bewerbungen für Bürgermeisteramt in Stahnsdorf

Rund 13.200 Wahlberechtigte in der Gemeinde Stahnsdorf haben am 03.März die Wahl unter drei Personen, die sich um die Verwaltungsleitung bewerben. Bernd Albers, Richard Kiekebusch und Tina Reich heißen die drei Personen, die sich um das Amt der/des hauptamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters bewerben.

Der zuständige Wahlausschuss bestätigte in seiner Sitzung am 4. Januar die form- und fristgemäß eingegangenen Wahlvorschläge. Dies wird im Amtsblatt Nr. 10 des 22. Jahrgangs für die Gemeinde Stahnsdorf, das am 12. Januar erscheint, bekannt gemacht. Als Wahltag wurde bereits im vergangenen Jahr der Sonntag, 3. März, bestimmt. Dann haben rund 13.200 Wahlberechtigte in der Gemeinde Stahnsdorf zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr die Gelegenheit, in dem ihrem Wohnsitz zugeordneten Urnenwahllokal – 15 Stück davon gibt es gemeindeweit – ihre Stimme abzugeben. Eine mögliche Stichwahl fände am 17. März statt.

Die Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf findet am 3. März 2024 statt.



Wahlbenachrichtigungskarten an alle zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 16-jährigen Bürgerinnen und Bürger gehen voraussichtlich Anfang Februar in den Postversand. Auch Briefwahl ist ab diesem Zeitpunkt möglich: Entsprechende Angaben dazu finden die Wahlberechtigten auf ihrer Wahlbenachrichtigungskarte oder ebenfalls Anfang Februar 2024 auf stahnsdorf.de, wo es wieder die Möglichkeit geben wird, Briefwahlunterlagen online anzufordern.

Die laufende Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters endet mit Ablauf des 4. Juli. Somit beginnt die Amtszeit der siegreichen Bewerberin bzw. des siegreichen Bewerbers, die laut Kommunalverfassung übrigens acht Jahre beträgt, am 5. Juli.

