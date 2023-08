Die Teltower Postfiliale 520 an der Lichterfelder Allee 45 zieht um. Der bisherige Standort im Mutterhaus des Diakonissenhauses muss wegen Brandschutzauflagen aufgegeben werden.

Der neue Standort befindet sich ebenfalls auf dem Gelände des Diakonissenhauses an der Zufahrtsstraße von der Lichterfelder Allee zum Reha-Zentrum Seehof in direkter Nachbarschaft zu den Teltower Diakonischen Werkstätten. Wegen des Umzugs bleibt die Filiale am Montag, den 28. August geschlossen. Ab dem 29. August ist sie zu den gewohnten Öffnungszeiten und mit dem bisherigen Angebot am neuen Standort geöffnet.

Foto:Pixabay.com