Wie soll das Spielschiff am Mühlendorfteich heißen?

Die Stadt Teltow geht ab sofort mit einer Online-Beteiligungsplattform an den Start, um künftig nun auch digital alle Einwohnerinnen und Einwohner an verschiedenen kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Auf der Plattform, die mit dem gemeinnützigen Verein Liquid Democracy e.V. betrieben wird, können unterschiedliche Beteiligungsformen genutzt werden.

Gestartet wird mit der Suche nach einem Namen für das Spielschiff auf dem Spielplatz am Mühlendorfteich, auf den das neue Spielgerät getauft werden soll. Alle Teltowerinnen und Teltower, gerade auch die Kleinsten; sind hierbei aufgerufen, sich mit kreativen Vorschlägen zu beteiligen.

Online können ab sofort Namensvorschläge eingereicht werden. Gemeinsam mit den Kindern aus dem Hort „Mühlendorf“ wird eine Jury gebildet, die die eingegangenen Vorschläge sichtet und die kreativsten und schönsten Namensvorschläge kürt. Diese werden dann in einem zweiten Beteiligungsprozess zur Abstimmung gestellt. Mit der finalen Entscheidung wird das neue Spielschiff anschließend vor Ort auf seinen Namen getauft.

„Ich hoffe, dass sich viele Teltowerinnen und Teltower auf der neuen Plattform, die verständlich aufgebaut und einfach zu nutzen ist, anmelden. Selbstverständlich sollen digitale Formate den direkten Dialog nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen. So wird es zu den digitalen Beteiligungsprojekten auch immer die Möglichkeit geben, Ideen und Vorschläge persönlich oder per Post einzureichen“, so Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt. „Für die Anmeldung ist lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich. Dabei ist es jedem Teilnehmenden selbst überlassen, ob er sich mit einem Klarnamen oder einem Pseudonym anmeldet“, erklärt Diana Kögl, die für die Bürgerbeteiligung der Stadt Teltow zuständig ist.

Künftig wird die neue Online- Beteiligungsplattform auch für die Ideen-Phase des Bürgerhaushaltes genutzt. Dann wird die Teltower Bürgerschaft wieder zum Mitmachen aufgerufen, sich gern als Ideengeber einzufinden.

Foto: Stadt Teltow