49ers treffen erstmals auf die Berlin Braves 2000

Schon zwei Tage nach dem Heimsieg beim Saisonstart gegen die RheinStars Köln steht das erste Auswärtsspiel für die TKS 49ers an. Weit reisen müssen sie hierfür jedoch nicht. Der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB-Neuling der Berlin Braves 2000 lädt am 3. Oktober um 19:30 Uhr zum Derby in der Sömmeringhalle in Charlottenburg ein.

In der easycredit BBL die Regel, in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB eine Ausnahme: Spiele unter der Woche. Nach nur einem freien Tag sind die TKS 49ers am morgigen Dienstag bereits wieder im Einsatz. Aufgrund der Aufstockung der ProB-Ligen auf jeweils 14 Teams wurde das verlängerte Wochenende mit dem Tag der deutschen Einheit als Möglichkeit für einen weiteren Spieltag ausgenutzt. Das Team von Vladimir Pastushenko wird dabei von den Berlin Braves 2000 empfangen. Die Gastgeber sind nach ihrem Aufstieg aus der 1. Regionalliga erstmalig in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands vertreten und sorgen damit für die Entstehung weiterer spannender Derbys in der Liga. In der Saisonvorbereitung trafen die 49ers bereits in einem Testspiel auf die Braves und setzten sich nach Verlängerung mit 81:75 durch. In das anstehende Aufeinandertreffen gehen beide Teams mit viel Rückenwind aus ihren Siegen am ersten Spieltag. Während sich TKS zuhause gegen Köln durchsetzte, schlug Berlin auswärts die Itzehoe Eagles mit 80:86. Topscorer der Braves war Marley Jean-Louis mit 25 Zählern gefolgt vom Ex-49er Emanuel Schüler sowie Neuzugang Andreas Seiferth. Letzterer ist die große Top-Verpflichtung der Berliner in diesem Sommer. Andreas Seiferth sollte den meisten deutschen Basketballfans mehr als nur ein Begriff sein. Der 34-jährige Berliner Center ist 52-maliger deutscher Nationalspieler und weist 10 Jahre BBL-Erfahrung auf. Nach einer Spielzeit in der ProA in Münster, wo er durchschnittlich 15,4 Punkte und 8,2 Rebounds auflegte, schloss er sich nun seinem Bruder Martin Seiferth bei den Berlin Braves an. 49ers-Headcoach Vladimir Pastushenko erwartet morgen einen offenen Schlagabtausch: „Wir freuen uns über ein weiteres Derby in der ProB. Die Braves sind ein sehr erfahrenes Team mit einigen bekannten Gesichtern, das uns alles abfordern wird. Die geringe Regenerationszeit macht es nicht einfacher, die Jungs werden Gas geben und an ihre Grenzen gehen müssen.“

Los geht es am 3. Oktober um 19:30 Uhr in der Sömmeringhalle in Berlin-Charlottenburg. Einen Livestream wird es über YouTube geben. Tickets für die Partie gibt es im Ticketshop der Braves.

Foto: TKS 49ers