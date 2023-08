Gastfamilien für sechs internationale Austauschschüler in Teltow gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab September Gastfamilien in Teltow und Umgebung, die einen von sechs internationalen Schülern zwischen 15 und 17 Jahren ein Zuhause auf Zeit schenken möchten.

Gabriel, Jan, Edoardo, Tommaso, Mathis und Kiran suchen noch jeweils eine nette Gastfamilie, die sie ab September für zehn Monate bei sich aufnimmt. Die sechs Austauschschüler werden von Experiment, Deutschlands ältester gemeinnütziger Organisation für interkulturellen Austausch, betreut und kommen aus Brasilien, Tschechien und Italien. Ihre Hobbys sind vielfältig: Kochen, Zeichnen, Designen, Schwimmen, Beachtennis, Basketball oder Chorgesang – und alle freuen sich darauf, in Deutschland zur Schule zu gehen und in den Familienalltag einzutauchen.

Matthias Lichan, Leiter der Einreiseprogramme bei Experiment, appelliert an Interessierte in Teltow: „Holen Sie sich die Welt nach Hause und verändern Sie nicht nur das Leben eines Schülers, sondern auch Ihr eigenes. Einen Austauschschüler bei sich zu Hause aufzunehmen, ist eine ganz besondere Erfahrung.“ Er fügt hinzu: „Wir freuen uns auch über so genannte Gastfamilien, die ein Gastkind zunächst für vier bis acht Wochen aufnehmen. So kann der Schüler sein Auslandsjahr mit der Gruppe beginnen und die Familie in das Abenteuer „hineinschnuppern“. Wir kümmern uns dann in dieser Zeit um die weitere Vermittlung“.

Dabei gilt: Gastfamilie kann fast jeder werden. Ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilie, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Während des gesamten Aufenthaltes werden die Familien von einem ehrenamtlichen Ansprechpartner des Vereins aus der Region begleitet.

Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, fördert seit 90 Jahren den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experience in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag.

Foto: Experiment e.V.de