Stromausfall in Kleinmachnow behoben

Aufgrund einer Kabelstörung im Niederspannungsnetz von Kleinmachnow kam es am 21. August um 22:08 Uhr zu einer lokalen Versorgungsunterbrechung in Kleinmachnow. Der Bereitschaftsdienst der E.DIS konnte die Störung innerhalb von 30 Minuten vor Ort beheben, teilte uns Danilo Fox, Pressesprecher des Energiedienstleisters e.dis, mit. So konnte der größte Teil der zwischenzeitlich nicht versorgten Haushalte bereits am Montagabend wieder versorgt werden. Für die vollständige Wiederversorgung war zunächst eine genaue Fehlerortung und Reparatur des betroffenen Abschnitts erforderlich, die aus Lärmschutzgründen auf die frühen Morgenstunden des 22. August verschoben werden musste. Seit 08:00 Uhr waren dazu ein Kabelmesswagen der E.DIS sowie Fachkräfte der Partnerfirma Gerigk vor Ort im Einsatz. Die Vermessung und Ortung des Fehlers, das Öffnen der Oberfläche sowie die Reparatur des beschädigten Kabels konnten bis mittags 13:30 Uhr vollständig abgeschlossen werden, so dass auch die restlichen ca. 10 Haushalte wieder versorgt werden konnten.

Foto:Pixabay.com