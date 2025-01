Der neue Abfalltourenplan für das Jahr 2025 des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist veröffentlicht und steht auf verschiedene Weise in digitaler Form bereit. Der Versand des gedruckten Tourenplans wird in der zweiten Kalenderwoche im Januar 2025 erfolgen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und als Vorbild bei der Digitalisierung hat die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH den Abfalltourenplan 2025 des Landkreises Potsdam-Mittelmark in digitaler Form veröffentlicht. Die Gründe für die Wege der digitalen Veröffentlichung liegen insbesondere in der Ressourcenersparnis und in der Notwendigkeit des nachhaltigen Handelns, zu der der Abfallwirtschaftsbetrieb verpflichtet ist. Ein weiterer Vorteil digitaler Informationen ist ihre ständige Aktualität: Entsorgungstermine können jederzeit und ohne Verzögerung angepasst und auf dem neuesten Stand gehalten werden.

In folgenden digitalen Anzeigelösungen finden Interresierte die Termine für die Leerung bzw. Abholung aller Abfallfraktionen im Landkreis für das Jahr 2025.

Der Online-Abfalltourenplan 2025 auf der Webseite der APM GmbH

Abfuhrtermine – apm zeigt die Abfuhrtermine für 2025 direkt auf der Webseite an. Dort kann jeder seinen Wohnort und ggf. die jeweilige Straße aussuchen und anschließend die Abfallfraktionen, an die man erinnert werden möchten. Eine Ansicht als Gesamtliste, Monats- und Jahresübersicht wird angezeigt. Zudem ist hier eine automatische E-Mail-Erinnerung aktivierbar bzw. Termine können direkt in die Kalender-App auf dem Computer oder Smartphone importiert werden.

Bürgerportal – 1

Das “Mein-APM-Portal” für den digitalen Abruf des Tourenplans nutzen

Das „Mein APM-Portal“ zur Anzeige des Entsorgungstermine findet sich unter: www.buergerportal.apm-niemegk.de Zugangsdaten verlegt oder Fragen? Eine Email an meinportal@apm-niemegk.de. hilft weiter. Für Eigentümer bietet das Portal zudem einen Login-Bereich mit zusätzlichen Funktionen, z.B. Terminvereinbarungen und Änderungsmeldungen.

Die Abfuhrtermine für das Jahr 2025 stehen seit heute in der Müllman-App pünktlich zum Jahreswechsel bereit

Am 01. Januar 2025 wird ein Update für die Müllman-App bereitgestellt, das jeder direkt auf seinem mobilen Endgerät durchführen kann. Dazu muss die App geöffnet werden und nach dem Update erneut der Wohnort, die Straße sowie die gewünschten Abfallarten ausgewählt werden. Dabei sollten auch die persönlichen Einstellungen für die Erinnerungsfunktion überprüft werden. Die Müllman-App kann im App Store (Apple) bzw. Play-Store (Android) heruntergeladen werden.

Am 01.01.2025 wird ein Update für die Müllman-App bereitgestellt.

Für alle Bürgerinnen und Bürger, die den Abfalltourenplan in gedruckter und deutlich vereinfachter Form, d.h. als DIN A4-Blatt, per Post erhalten möchten und sich für den Erhalt ab dem Jahr 2021 bei der APM GmbH registriert haben, gilt: Der Versand dieses gedruckten Tourenplanes erfolgt in der zweiten Kalenderwoche im Januar 2025. Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH empfiehlt den Empfängern dieser Druckversion, sich bis dahin auch mit den digitalen Lösungen vertraut zu machen, um die Entsorgungstermine rechtzeitig zu erfahren. Das Servicecenter der APM hilft dabei.

Fotos: APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH