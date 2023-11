Autodieb in Teltow von Polizei festgenommen

In der Nacht vom 20. auf den 21. November nahmen Polizeibeamte den Fahrer eines gestohlenen Autos nach einer Verfolgungsjagd in Teltow fest. Der Wagen mit Keyless-Go-System war in Falkensee gestohlen worden.

In der Nacht von montag auf Dienstag wollten Polizeibeamte einen PKW BMW mit Berliner Kennzeichen in Teltow kontrollieren. Nachdem die Beamten die Aufforderung zum Stoppen aktiviert hatten, fuhr der PKW mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Sofort wurde durch die Einsatzkräfte eine Fahndung ausgelöst und dem Wagen hinterhergefahren. In der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hielt der PKW unvermittelt und der Fahrer flüchtete zu Fuß vor den Polizisten. Es gelang, den 45-Jährigen kurze Zeit später zu stellen und zu fixieren. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen, da der Verdacht der PKW-Diebstahls bestand. Im Fahrzeug wurden bei der Spurensicherung weitere Kennzeichentafeln gefunden. Gleichzeitig meldete sich ein Bürger aus Falkensee, der den PKW am Vorabend vor seinem Haus abgestellt hatte und am Morgen den Diebstahl des Wagens bemerkte. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich, dass der mit einem Keyless-Go-System ausgestattete Wagen gegen 03:00 Uhr in Falkensee gestohlen wurde. Die weiteren Ermittlungen gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen führt nun die Kriminalpolizei.

Foto:Pixabay.com