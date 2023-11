Kinder für Krippenspiel gesucht

In Kleinmachnow wird es in diesem Jahr am Heiligabend ein klassisches Krippenspiel mit Schafen, Hirten, Engeln und natürlich Maria, Josef und dem Jesuskind geben. Dafür sucht die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow Kinder ab dem Grundschulalter. Es ist wichtig, dass alle Kinder an allen Proben teilnehmen. Diese sind am: Samstag, den 2. Dezember um 11.00 Uhr (Alte Schule, gegenüber der Neuen Kirche), Samstag, den 16. Dezember um 13.00 Uhr (Neue Kirche), Sonntag, den 17. Dezember um 13.00 Uhr (Neue Kirche) und Samstag, den 23. Dezember um 13.00 Uhr (Neue Kirche).

Foto:Pixabay.com