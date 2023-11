Erfolgreicher Start: Wochenmarkt „Marktschwärmer“ in Stahnsdorf

Kartoffeln, Gemüse, Brot, Käse, Honig, Saatgut, Nüsse und noch mehr direkt aus der Region: Die einfache Idee „Online bestellen und um die Ecke abholen“ wird ab sofort in Stahnsdorf umgesetzt. Beim neuen wöchentlichen „Marktschwärmer“-Wochenmarkt von Initiatorin Tanja Sommer, der am 21. November startete.

Lebensmittel von bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleineren Manufakturen aus der Region werden bei so genannten „Marktschwärmern“ vorab im Internet bestellt und dann an einem festen Tag in Anwesenheit der Erzeuger bzw. Produzenten persönlich an die Kunden ausgegeben. Zur Eröffnung des neuen Wochenmarktes in der Bachstraße 39 in 14532 Stahnsdorf gab es schon über 40 Online-Bestellungen. Außer den Kunden kamen viele Interessierte aus der Nachbarschaft, um sich das Konzept anzuschauen und mit den Erzeugern bei Glühwein und Kinderpunsch ins Gespräch zu kommen.

„Die Menschen wollen mehr und mehr wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt und wo sie herkommen. Wir Marktschwäremer machen möglich, während des Einkaufes direkt mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen. Wir bringen gute Lebensmittel aus der Region direkt in die Nachbarschaft – und die Bauern gleich mit“, erklärt die Stahnsdorfer Initiatorin Tanja Sommer. „Es war ein super Eröffnungsfest mit vielen neugierigen und interessierten Kunden. Wir sind überwältig von so viel positiven Feedback und freuen uns darauf, nächste Woche wieder frische regionale Produkte anzubieten.“

Ab jetzt kann man jeden Dienstag zwischen 17:00 und 18:30 Uhr auf dem kleinen Wochenmarkt die bestellten Produkte abholen oder auch spontan bei den Erzeugern die mitgebrachten Lebensmittel erwerben. Bestellschluss ist immer sonntags um Mitternacht.

Die Idee der Online-Direktvermarktung kommt aus Frankreich, wo seit 2011 bereits über 660 „Schwärmereien“ entstanden sind. In Deutschland startete das Netzwerk im Herbst 2014, derzeit gibt es über 150 lokale Märkte in dreizehn Bundesländern.

Positives Feedback: Eröffnung des „Marktschwärmer“-Marktes mit Gastgeberin Tanja Sommer (3. v. l.) und regionalen Erzeugern

Fotos: Tanja Sommer