Das Jahr 2023 in 12 Bilder aus der Region

Das Jahr 2023 – das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen – neigt sich dem Ende zu. Naturkatastrophen, Flucht und die Folgen der Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, der Angriff der Hamas auf Israel waren einige der Themen, die den Alltag bestimmten. Und doch gab es auch Positives in unserer Region.

Teltow und die ukrainische Stadt Chotyn schlossen eine Städtepartnerschaft, in Ruhlsdorf wurde ein rundum gelungenes Rübchenfest gefeiert, in Ludwigsfelde wurde Andreas Igel (SPD) als Bürgermeister bestätigt, Kleinmachnow und Teltow erwiesen sich als vorbildliche Gastgeberstädte für die Sportler aus Samoa, die an den Special Olympics World Games in Berlin teilnahmen, der gemeinsame Bauhof für Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf öffnete seine Pforten und vorrausssichtlich kann die Teltower Knesebeckbrücke ab 2025 durch einen Neubau ersetzt werden, nachdem die Verantwortlichen der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität und Verkehr im Dezember von ihrer Forderung nach einer breiteren und damit teureren Brücke abgerückt sind. Hinzu kommen auch 2023 die vielen Menschen, die sich persönlich für die Menschen in der Region einsetzen und das Leben vor Ort bereichern: im Ehrenamt, auf dem Sportplatz, in den Kirchen oder in Museums- und Partnerschaftsinitiativen.

In 12 ausgewählten Bildern lassen wir das Jahr in unserer Region Revue passieren und freuen uns auf ein spannendes Jahr 2024.

Im Januar – Die Pläne für die Verlängerung der S-Bahn-Linie S25 über Teltow Stadt hinaus nehmen Gestalt an: Ab 2032 sollen die Züge über die Iserstraße in Teltow bis zu ihrem neuen Endbahnhof an der Sputendorfer Straße in Stahnsdorf weiterfahren. Die vorgesehene Bürgerbeteiligung soll vorgezogen werden und somit schon 2024 starten. Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers sieht den Weiterbau indessen in einer Größenordnung mit dem Bau des Teltowkanals.

Februar – Nach der Besiegelung der Städtepartnerschaft zwischen Teltow und Chotyn folgte die erste große Hilfsaktion für die ukrainische Partnerstadt. Die Stadt Teltow schickt einen Bus und weitere Spenden in die Westukraine. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützte die Aktion. Ende des Jahres konnten weitere Hilfsgüter verschickt werden, darunter ein Fahrzeugpaket und Arbeitskleidung im Wert von 200.000 Euro.

März – Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eröffnet in Großbeeren sein neues Logistikzentrum. Der neue Standort an der Hauptstraße sichert künftig als Lager, Fuhrpark und Notfall-Hub die Versorgung mit lebensrettenden Blutkonserven in der Region und ist gleichzeitig Standort des DRK-Blutspendemobils und der Teamfahrzeuge für die mobilen Blutspendermine.

April – Das historische Brunnenensemble auf dem Stahnsdofer Südwestkirchhof wird neu errichtet. Den Auftakt machte das rund fünf Tonnen schwere Becken aus den 1920er Jahren, das vom Babelsberger Denkmalpflegeunternehmen Roland Berger neu gegossen wurde. Ein Spezialkran verbrachte das Becken an seinen neuen und alten Standort, anschließend wurde die ebenfalls neu gegossene Amphore in dessen Mitte gesetzt.

Mai – Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Eigenherd-Grundschule in Kleinmachnow , um mit Schülerinnen und Schülern über Europa und Politik zu sprechen. Bei der Gesprächsrunde in der Aula stellten die Kinder Fragen an den Bundeskanzler. Der Krieg in der Ukraine, Klimaschutz, Zustand der Demokratie und Europa – alles Themen der Gegenwart, welche auch die Schülerinnen und Schüler beschäftigen.

Juni – Mehr als 100 Läuferinnen und Läufer starteten vom Jahnsportplatz in Teltow zu einem Fackellauf zum Rathaus in Kleinmachnow. Damit verbanden die Sportlerinnen und Sportler die beiden Gastgeberstädte des Athletenteams aus Samoa, das ab dem 17. Juli 2023 an den Special Olympics in Berlin teilnahm. Die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung waren die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit 50 Jahren.

Juli – Aufgrund der anhaltenden Trockenheit untersagt der Landkreis Potsdam-Mittelmarkt mit sofortiger Wirkung die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern und schränkt die Nutzung des Grundwassers ein. Die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern mittels Pumpen zu Bewässerungszwecken ist nicht erlaubt. Die Bewässerung von Grün- und Gartenflächen privater Haushalte mittels Brunnen ist in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr verboten. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 30.September 2023.

August – Nur acht Monate nach der Grundsteinlegung für die neue Stahnsdorfer Feuerwache wurde das Richtfest gefeiert. Läuft alles nach Plan, öffnet das neue Quartier für die Brandschützer Mitte 2024 seine Pforten für Feuerwehrleute und Löschfahrzeuge.

September – Blühwiesen, Fahrradständer, Kletterfelsen oder Abfallbehälter? Am 12. September wurde im Stubenrauchsaal in Teltow das Ergebnis der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2024 verkündet: Teltow bekommt eine Seilbahn im Teltower Park! Mit 222 Stimmen von insgesamt 4.724 abgegebenen Stimmen wurde das Projekt von der Teltower Bürgerschaft auf den 1. Platz gewählt.

Oktober – Das größte Investitionsprojekt des Landkreises Potsdam Mittelmark, die Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, wird feierlich eingeweiht. Das sternförmige Gebäude, für das der Kreistag 42 Millionen Euro bereitgestellt hat, verfügt über 12.000 Quadratmeter Nutzfläche, besteht aus fünf Flügeln, die wie die Blütenblätter einer Blume angeordnet sind.

November – Mehr als 1.100 Läuferinnen und Läufer aus 26 Nationen haben auf sportliche Art und Weise erlebt, was vor 34 Jahren begann: der Ost-West-Verkehr ohne Grenzen. Beim 18. Teltowkanal-Halbmarathon liefen sie entlang des Teltowkanals über eine 7 Kilometer lange Runde, die Teltow und den Berliner Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf verbindet.

Dezember – Der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Kleinmachnow wurde von einer Sturmböe umgeworfen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Gemeinde Kleinmachnow mitteilte, doch der Schreck saß tief, denn der Wochenmarkt wurde gerade abgebaut. Eine Weihnachtsbude wurde unter dem umgestürzten Baum begraben. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow war sofort vor Ort, um den Bereich um den Baum abzusichern.

Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit Ihnen, liebe Leser und Geschäftspartner, und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Online-Auftritt, dem Lokal-Report und der Regional-Rundschau.

Ihre Redaktion und das Team vom Teltower Stadtblatt-Verlag wünscht alles Gute für das Neue Jahr!