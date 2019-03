Die Jugend von heute…

… debattiert am 1. April über Parität bei Wahlen, Kunstschnee auf Pisten, Zeugnisnoten oder Demonstrationen in der Schulzeit und beweist damit, dass sie ziemlich aktiv ist. Ab 14:00 Uhr stellen sich 16 Jugendliche aus ganz Brandenburg im Plenarsaal des Landtags in Potsdam dem Landesentscheid von „Jugend debattiert“.

Dabei qualifizieren sich am Vormittag zunächst 8 von 16 Schülerinnen und Schülern in zwei Altersgruppen (8. – 10. sowie 10. – 13. Klasse), die sich zuvor in Schul- und Regionalausscheiden durchgesetzt haben. Sie kommen aus Doberlug-Kirchhain, Schwarzheide und Finsterwalde, Birkenwerder und Oranienburg, Nauen, Falkensee, Dallgow-Döberitz sowie Potsdam. In einer jeweils 15-minütigen Debatte müssen sie Kompetenz beweisen und überzeugen können, zuhören, auf andere Argumente eingehen, sich gut ausdrücken und kurzfassen. Vier Rednerinnen bzw. Redner vertreten Brandenburg dann beim Bundeswettbewerb vom 20. bis 22. Juni in Berlin.

„Jugend debattiert“ ermutigt Jugendliche aller Schularten, sich in gesellschaftspolitische Diskussionen einzubringen und dabei ihre rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern. Den unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stehenden Wettbewerb unterstützen die gemeinnützige Hertie-Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Mercator Stiftung sowie die Heinz Nixdorf-Stiftung. Kooperationspartner sind die Kultusministerkonferenz und die Bildungs- oder Kultusministerien sowie die Parlamente der Länder.

Text/ Foto: Landtag Brandenburg