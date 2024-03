Stahnsdorf gibt Schulräume nach Vorkommnis mit Smartboard frei

Bis auf zwei konnten alle seit Mittwoch vergangener Woche gesperrten Klassen- und Fachräume an den Stahnsdorfer Grundschulen Mitte dieser Woche wieder freigegeben werden. Geprüft wurden insgesamt 41 Räume mit stehenden und wandhängenden interaktiven Tafeln, darunter 30 an der Grundschule „Heinrich Zille“ sowie elf Räume an der Lindenhof-Grundschule.



Am 13. März hatte die Aufhängung eines Smartboards in einem Klassenraum der Grundschule „Heinrich Zille“ nachgegeben. Drei Schüler wurden bei dem Ereignis leicht verletzt. Bis zum Abschluss der technischen Sonderprüfung, die am Montag und Dienstag dieser Woche stattfand, hatte die Gemeinde als Schulträgerin elf Klassenräume und vier Fachräume der Grundschule „Heinrich Zille“ sowie einen Klassenraum an der Lindenhof-Grundschule gesperrt, in denen Smartboards an vergleichbaren Aufhängungen montiert sind.



Die bevorstehenden Osterferien sollen dafür genutzt werden, in allen Räumen – auch in solchen, wo im Rahmen der Prüfung ein fester Sitz der Smartboard-Aufhängungen festgestellt wurde – die interaktiven Tafeln zu demontieren und nochmalig verstärkt erneut zu montieren. Darunter fallen auch die zwei aktuell gesperrten Räume, in denen eine gelockerte Befestigung festgestellt wurde.



Die Ursache für den Vorfall vom 13. März ist nicht mehr abschließend nachvollziehbar. Festgestellt werden konnte lediglich, dass bei der Montage das vom Hersteller mitgelieferte Originalmaterial verbaut wurde.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf