Wenn der Osterhase mit dem Abfallsammelfahrzeug kommt

In der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Linthe brachte das Osterfest in diesem Jahr nicht nur bunte Eier und fröhliche Gesichter, sondern auch eine umweltbewusste Aktion, die die Kinder für das Thema Recycling sensibilisieren sollte. Unter dem Motto „Kreatives Osterbasteln“ waren die Kleinen zu einem Upcycling-Wettbewerb eingeladen.

Da staunten die Kinder nicht schlecht, als am Vormittag des 21. März ein Müllwagen bei der Kita Rappelkiste vorfuhr. Mit dabei war ein ganz besonderer Gast: der Osterhase höchstpersönlich. Das kommt wirklich nicht alle Tage vor. Umso größer war die Begeisterung, als sich der Osterhase der Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH die Zeit nahm, vor versammelter Kita-Crew von seiner abenteuerlichen Reise zu berichten. Eigentlich wollte er noch mehr Eier und Farben für die Ostervorbereitungen besorgen, doch auf dem Weg durch den Wald stolperte er über jede Menge Müll. Gemeinsam mit den Kindern überlegte er dann, wo der Müll eigentlich hingehört und ob man ihn nicht anders verwenden könnte.

Den Osterhasen am Ohr zupfen, um sicher zu gehen, dass es sich um das Original handelt.

Das hatten die Kinder der Kita in den Wochen zuvor schon längst getan, denn in dieser Zeit bastelten sie aus verschiedenen, vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb vorgegebenen Abfallprodukten (wie Dosen, Toilettenpapierrollen etc.) praktische, dekorative und österliche Alltagsgegenstände. Dabei lernten die Kinder, dass Abfall nicht weggeworfen werden muss, sondern kreativ genutzt werden kann. Anhand von Steckbriefen konnten die Kinder ihr Handeln reflektieren und erkennen, dass Upcycling eine innovative Möglichkeit für einen nachhaltigen Umgang mit Abfall ist. Nachdem die Kinder der Rappelkiste stolz ihre Werke präsentiert hatten, hatte der APM-Hase natürlich noch eine kleine Osterüberraschung für die fleißigen Bastler im Gepäck. Diese wiederum bedankten sich mit einem tollen Hasenkuchen für das Gemeinschaftsprojekt beim gesamten APM-Team und den vielen fleißigen Menschen in Orange, die sich täglich um die Entleerung der Mülltonnen kümmern. Die Aktion stand ganz im Zeichen der Umweltbildung der APM GmbH und soll die Kinder gerade in der Osterzeit zu einem bewussteren Umgang mit Ressourcen anregen und für ein abfallbewusstes Verhalten sensibilisieren.

Ein süßes Dankeschön vom Kindergarten für den Besuch des Osterhasen.

Die APM GmbH ist als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Sitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk für einen der größten Flächenlandkreise Deutschlands mit bis zu 2.600 Quadratkilometern zuständig. Die APM erfüllt im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern die ihr übertragenen Entsorgungsaufgaben für ca. 90.000 Haushalte mit ca. 223.000 Einwohnern zuverlässig und wirtschaftlich.

Fotos: © APM GmbH APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH