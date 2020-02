Vorlesekönigin gekrönt

Der erste Platz beim Kreisentscheid Potsdam-Mittelmark / Ost 2020 im Vorlesen geht in diesem Jahr an Emma Lynn Gertner aus Nuthetal. Die Elfjährige überzeugte am 19. Februar im Kleinmachnower Rathaus die sechsköpfige Jury aus Buchhändlerin Hanka ­Mehlhardt, den Bibliothekarinnen ­Caroline Mazloumian und ­Sandra ­Düllmann, Vorleser Michael ­Gilitzer, Schauspieler Nicolas Romm und Vorjahressieger Ferdinand Schill aus Kleinmachnow mit ihrer aufregenden Art zu lesen. Die Auswahl fiel der Jury schwer, denn auch Emmas Konkurrenz aus sechs anderen Mädchen und drei Jungen las außerordentlich gut.

Konnten die Kinder in der ersten Runde noch aus einem selbst gewählten Buch vorlesen, mussten sie sich in der zweiten Runde an ein unbekanntes Buch wagen, und darin lag die größte Herausforderung. Dabei musste jedes Kind eine Passage aus „Die beste Bahn meines Lebens“ von Anne Becker präsentieren. Dennoch zeigten die Kinder, dass sie nicht ohne Grund ins Rennen um die Vorlesekrone geschickt worden sind. Die Betonung der verschiedenen Charaktere meisterten sie mit Bravour – alle wurden am Ende mit einer Urkunde und einem Buch belohnt. Emma fährt am 18. April zum Landesentscheid nach Wittstock. Ist sie dort wieder erfolgreich, misst sie sich am 24. Juni in Berlin beim Bundesentscheid des 61. Vorlesewettbewerbs mit Kindern aus den ­verschiedenen Bundesländern.

Foto: Insgesamt neun Kinder stellten sich der Herausforderung des Wettbewerbs. Emma (4.v.r.) überzeugte alle

Text: Andrea Nebel/ Foto: Pauline Kudell