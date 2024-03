Kleinmachnow – Fünf Tatverdächtige nach Bandendiebstahl gesucht

Mit Aufnahmen von Überwachungskameras sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam nach fünf mutmaßlichen Ladendieben, welche am 04.11.2023 in einem Drogerie-Geschäft in Kleinmachnow gemeinschaftlich Kosmetik- und Pflegeprodukte im Gesamtwert von über 450 Euro entwendet haben sollen.

Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie die Männer gegen 14:30 Uhr nacheinander die Filiale betreten. In der Filiale suchten sie sich teilweise gegenseitig auf und besprachen sich augenscheinlich. Während des Aufenthalts im Geschäft wurde die Ware dann nach und nach in der Kleidung verstaut. Im Anschluss verließen die Personen die Filiale, ohne zu bezahlen und ließen sich auch durch einen ausgelösten Alarm nicht aufhalten.

Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die zur Identifizierung führen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer (23-24) über die Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis.

