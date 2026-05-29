229.000 Euro für Vereine in Potsdam-Mittelmark

Auf sie muss im Ernstfall immer Verlass sein – die freiwilligen Feuerwehren. Gleichzeitig sind sie in vielen Orten weit mehr als reine Einsatzkräfte: Sie sind Treffpunkt, Nachwuchsschmiede und wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Stellvertretend für zahlreiche geförderte Vereine und Initiativen im Landkreis Potsdam-Mittelmark besuchten Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), und Landrat Marko Köhler den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stücken.

Der Verein engagiert sich mit großem ehrenamtlichem Einsatz für die Unterstützung der Feuerwehrarbeit vor Ort sowie für das gemeinschaftliche Leben im Ortsteil. Die MBS unterstützt das geplante Projekt des Vereins im Rahmen ihrer regelmäßigen Vereinsförderung im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Insgesamt stellt die Mittelbrandenburgische Sparkasse im ersten Halbjahr 2026 im Landkreis Potsdam-Mittelmark Fördermittel in Höhe von 229.000 Euro für 48 Vereine und Institutionen bereit. Damit unterstreicht die Sparkasse erneut ihr hohes gesellschaftliches Engagement in der Region und ihre enge Verbundenheit mit den Menschen vor Ort.

„Die vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen leisten einen unschätzbaren Beitrag für den Zusammenhalt in der Region. Besonders Feuerwehren stehen dabei für Verantwortung, Verlässlichkeit und Gemeinschaftssinn. Mit unserer Förderung möchten wir dieses Engagement sichtbar unterstützen“, sagte Andreas Schulz.

Auch Landrat Marko Köhler würdigte die Bedeutung des Ehrenamtes im Landkreis Potsdam-Mittelmark: „Unsere Vereine und Initiativen prägen das gesellschaftliche Leben in Potsdam-Mittelmark in besonderer Weise. Sie schaffen Begegnungen, fördern junge Menschen und stärken das Miteinander vor Ort. Dieses Engagement verdient Anerkennung und Unterstützung.“

Die geförderten Projekte im Landkreis Potsdam-Mittelmark spiegeln die große Vielfalt des gesellschaftlichen Engagements wider. Sie reichen von Sport- und Bildungsangeboten über Kulturprojekte bis hin zu sozialen Initiativen sowie Vorhaben im Bereich Brand- und Katastrophenschutz.

Insgesamt stellte die Mittelbrandenburgische Sparkasse im Jahr 2025 4,8 Mio. Euro für gesellschaftliches Engagement bereit. Zusätzlich flossen 8 Mio. Euro aus der Gewinnausschüttung an gemeinnützige Zwecke. Damit zählt die Sparkasse zu den größten nichtstaatlichen Förderinnen im Land Brandenburg. Interessierte Vereine können sich online registrieren und Förderung beantragen. Nächster Stichtag für Projekte im 1. Halbjahr 2027 ist der 15. September 2026.

Über eine Unterstützung freuen sich folgende Vereine und Initiativen:

Die Kinderwelt gGmbH, Beelitz-Heilstätten – Präventionsprojekt gegen Mobbing und für ein gewaltfreies Miteinander

Schulförderverein Geschwister-Scholl-Grundschule e.V., Bad Belzig – Parcours-Anlage für die aktive Pause

Havelländische Musikfestspiele gGmbH, Nauen – Havelländische Musikfestspiele 2026 im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Märkischer Ballsportverein Belzig e. V., Bad Belzig – Weihnachten in der Halle

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. RV Potsdam-Mittelmark-Fläming, Beelitz – Motorradstaffel für mehr Sicherheit auf den Autobahnen

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. RV Potsdam-Mittelmark-Fläming, Michendorf – Aktivitätstisch für Begegnungen zwischen Jung und Alt

SV 05 Rehbrücke e.V., Nuthetal – Moderne Beregnungsanlage für den Sportplatz

VC Teltow/Kleinmachnow e.V., Teltow – Neue nachhaltige Trikots für die Herrenteams

Märkischer Ballsportverein Belzig e. V., Bad Belzig – Neue Anzeigentafel für die Albert-Baur-Halle

Freundeskreis Scala Kulturpalast Werder e.V., Werder (Havel) – Entwurfsplanung für den Scala Kulturpalast

Kreissportbund Potsdam-Mittelmark e.V., Kloster Lehnin – Ferien vor Ort

Sportgemeinschaft Turbine Golzow e.V., Golzow – Neuer Bolzplatz für Kinder und Jugendliche

Volksbühne Michendorf gUG, Michendorf – Produktion des Kinderstücks „Hase und Igel“

Förderverein d. Jugendblasorchesters Wiesenburg e.V., – Kinderstück „Hase und Igel“

Reit- & Fahrverein Le-Valeur e.V., Groß Kreuz – technische Ausrüstung

Freibad Treuenbrietzen e.V. – Erweiterung Sport- und Schwimmangebot

Verein zur Förderung der interkulturellen, interreligiösen und sozialen Begegnungsstätte Alte Schule Kleinmachnow e. V. – Begegnung durch Kunst, Bewegung und Schach

Förderverein Ortsfeuerwehr Wiesenburg e.V. – Modernisierung Schulungsraum

Förderverein Badeanstalt Niemegk 1929 e. V. – Projekt „100 Jahre Badeanstalt Niemegk“

Raben erleben e.V., Raben – Technische Ausstattung für die freiwillige Feuerwehr

Naturparkverein Hoher Fläming e. V., Rabenstein – Kunstsommer Hoher Fläming2026

Heimat- und Feuerwehrverein Hohenlobbese/Wutzow e. V. – Teeküche für das neue Feuerwehrhaus

ALBA BERLIN Basketballteam e.V. – MBS & ALBA – GANZ GROSSER SPORT IN BRANDENBURG Potsdam-Mittelmark

Kulturförderverein Bücknitz e.V. – Bücknitzer Sommerkonzerte 2026

Stahnsdorfer Heimatverein e. V. – Projekt „Die gewerbliche Entwicklung in Stahnsdorf“

Deutsche Verkehrswacht – Landesverkehrswacht Brandenburg e. V., Nuthetal – Verkehrserziehung für ABC-Schützen

Feuerwehrverein Werbig e.V. – Projekt „140 Jahre Feuerwehr Werbig“

RHDC – Rabener Halte Durch Club e. V. – Projekt „40 Jahre RHDC“

Kulturhof Götz e. V. – Götzer Musiksommer 2026

SV Ruhlsdorf 1893 e.V. – Überdachung für Sitzplätze

Brück(en)- Bildung e. V. – Holzpferde für Grundschule

Brück(en)- Bildung e. V. – Outdoor-Sitzplätze für Oberschule

Fanfarenzug Belzig e. V. – Probenlager

Niemegker Carnevals-Club e. V. – Ausstattung zur 60. Session

Karnevalverband Mark Brandenburg e. V., Kloster Lehnin – Verbandsarbeit, Ausstattung und Umzüge

Impuls – Sport. Bildung. Integration. e.V., Teltow – Floorball macht Schule, Mädchen in Bewegung bringen

Schmergower Carnevalverein e.V. – Trainingswochenende

KJSH-Verein für Kinder-, Jugend- und soziale Hilfen e.V., Schwielowsee – Spielplatz f. Mutter-und-Kind-Einrichtung

Förderverein HKW Beelitz-Heilstätten e.V. – Projekt „Beelitz Heilstätten im Zeitstrahl“

FSV Eintracht Glindow e.V. – Sanierung Ballfangzaunanlage

Männergesangsverein Michelsdorf e.V. – Projekt „130 Jahre Männergesangverein“

AWO Bezirksverband Potsdam e.V., Bad Belzig – Projekt „Sicherheit im Wasser“

Gemeinnütziger Schulförderverein Wiesenburg e.V. – Entdeckerwerkstatt für Kinder

Evangelische Kirchengemeinde Görzke – Orgelrestaurierung

SV Bardenitz e.V., Treuenbrietzen – Schutzmatten f. Sprotboden

Dorfverein Pro Reetz e.V. – Projekt „So kocht und backt Reetz“

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stücken e.V., Michendorf – Unterstützung der Feuerwehr- und Vereinsarbeit vor Ort

KiM e. V. – Kultur im Mühlenhölzchen, Bad Belzig – Unterstützung Burgfestwoche und Altstadtfest

Foto: MBS / Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der MBS (3.v.r.) übergibt gemeinsam mit Landrat Marko Köhler (2.v.r.) die Spende an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Stücken