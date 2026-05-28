RSV startet große Floorball-Kampagne in Potsdam-Mittelmark

In der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf entsteht derzeit eine neue Dynamik rund um den Floorballsport. Mit Blick auf die Deutsche Meisterschaft U15 Großfeld am 27. und 28. Juni 2026 in der Berlin Brandenburg International School in Kleinmachnow startet der RSV Eintracht 1949 e.V. eine breit angelegte Kampagne, um Floorball in Potsdam-Mittelmark sichtbarer zu machen und noch mehr Kinder, Jugendliche, Schulen, Familien und Unterstützer für die Sportart zu begeistern.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das sportliche Großereignis selbst. Der RSV möchte die Deutsche Meisterschaft nutzen, um nachhaltige Strukturen in der Region aufzubauen. Dazu gehören intensive Pressearbeit, Social-Media-Aktionen, interaktive Challenges, die Einbindung von Schulen sowie die gezielte Gewinnung von Volunteers und Partnern. Ein wichtiger Bestandteil der Kampagne ist die Aktivierung der regionalen Schullandschaft. Mit kreativen Mitmachaktionen sollen Kinder und Jugendliche Floorball nicht nur kennenlernen, sondern selbst Teil der Bewegung werden. Besonders im Fokus steht dabei die geplante 1.000-Euro-Schulchallenge, bei der Schulen aus der Region ihre Community mobilisieren und ein Floorball-Set gewinnen können. Ziel ist es, den Sport stärker in den Alltag von Schulen zu bringen und neue Zugänge für Bewegung, Teamgeist und gemeinsames Engagement zu schaffen.

„Wir wollen zeigen, dass Floorball mehr ist als ein Sport in der Halle. Es ist eine Möglichkeit, junge Menschen zu verbinden, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam etwas für die Region zu bewegen“, heißt es aus dem Umfeld der Organisatoren.

Die Deutsche Meisterschaft in Kleinmachnow soll dabei zum sichtbaren Höhepunkt einer längerfristigen Entwicklung werden. Teams aus ganz Deutschland werden Ende Juni 2026 in Potsdam-Mittelmark erwartet. Für den RSV bietet das Turnier die Chance, die eigene Nachwuchsarbeit, die regionale Sportlandschaft und das ehrenamtliche Engagement vor Ort bundesweit sichtbar zu machen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Kampagne liegt auf dem Aufbau des Mädchensports. Der RSV möchte Mädchen und junge Frauen gezielt fördern, neue Trainingsangebote schaffen und weibliche Vorbilder im Verein stärken. Dazu gehören nicht nur Spielerinnen, sondern auch Trainerinnen, Betreuerinnen, Schiedsrichterinnen und Torhüterinnen. Gerade im Nachwuchsbereich soll deutlich werden: Mädchen gehören sichtbar und selbstverständlich in die Mitte des Sports.

Unterstützt wird die Entwicklung auch durch den Verein Impuls – Sport. Bildung. Integration. e.V., der die Verbindung von Sport, Bildung, Ehrenamt und regionaler Teilhabe in den Mittelpunkt stellt. Die aktuelle Kampagne zeigt, wie moderner Vereinssport wirken kann: digital, lokal, gemeinschaftlich und mit einem klaren Bildungsauftrag. Bis zur Deutschen Meisterschaft sollen weitere Aktionen folgen. Geplant sind zusätzliche Inhalte auf Social Media, lokale Presseformate, die Einbindung von Schulen, Mitmachangebote und die gezielte Ansprache von Helfer:innen. Denn ein Großereignis wie die U15-DM lebt nicht nur von den Spielen auf dem Feld, sondern von vielen Menschen, die im Hintergrund Verantwortung übernehmen.

Der RSV Eintracht 1949 e.V. möchte mit der Kampagne ein starkes Signal senden: Floorball wächst in Potsdam-Mittelmark. Die Region bewegt sich. Und die Deutsche Meisterschaft 2026 in Kleinmachnow soll der Moment werden, in dem diese Entwicklung für alle sichtbar wird.

Fotos: Christoph Pabel