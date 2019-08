Ursache des Brandes in Teltow weiterhin unklar

Die Ursache des Brandes in einem Kellerraum des Fraunhofer IAP am Standort Teltow am 3. August 2019 ist weiterhin unklar. Zu dem Brand in dem 19 Quadratmeter großen Kellerraum kam es am Samstagnachmittag. Er betraf einen von insgesamt zehn Sicherheitsschränken. Gegen 14:17 Uhr löste die Brandmeldeanlage den Alarm aus. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr gegen 14:25 Uhr war der Brand gegen 14:55 Uhr gelöscht.



Andere Gebäudeteile waren nicht betroffen. Die Zugangstüren zum Gebäude, zum Flur und zum Brandraum waren zum Brandzeitpunkt verschlossen. Es haben sich keine Personen im Gebäude aufgehalten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung haben Feuerwehr und Polizei zur Sicherheit die Bevölkerung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Schadstoffmessungen der Feuerwehr im Umkreis, im Gebäude und im Brandraum ergaben aber keine gesundheitsgefährdenden Konzentrationen in der Luft. Am Abend gab die Feuerwehr Entwarnung.



An den Folgetagen kam es aufgrund von Lüftungsmaßnahmen erneut zu einer erhöhten Geruchsbelästigung in der Umgebung. Drei Feuerwehrleute wurden nach dem Einsatz vorsorglich in der Charité, Campus Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz untersucht, da sie vermutlich Hautkontakt mit Chemikalien hatten. Sie konnten jedoch noch am selben Abend das Krankenhaus verlassen.



Um zu verhindern, dass sich dieser Vorfall wiederholt, werden am Fraunhofer IAP alle Sicherheitsschränke in dem betroffenen Raum vorsorglich ersetzt und alle darin enthaltenen Chemikalien fachgerecht entsorgt. Zudem finden bereits zusätzliche Überprüfungen der geltenden Sicherheitsmaßnahmen statt. Eine nachträgliche Begehung durch die Feuerwehr ist ebenfalls geplant.

Quelle: Fraunhofer IAP