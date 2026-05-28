Zwischen Nähe und Distanz – Kunst in der Sparkasse Stahnsdorf

Noch bis zum 20. August ist in den Räumen der Geschäftsstelle Stahnsdorf der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), Potsdamer Allee 82, eine Ausstellung mit Bildern der Hobbymalerin Kathrin Ettlinger zu sehen.

Die in Stahnsdorf lebende Künstlerin hat sich das Malen autodidaktisch beigebracht und im Laufe der Jahre einen eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt. Ihre Arbeiten entstehen überwiegend in Acryl auf Leinwand und bewegen sich zwischen Porträtmalerei und abstrakten Darstellungen.

Ein wiederkehrendes Motiv sind Tierköpfe, die sie mit ausdrucksstarken Farben und Formen interpretiert. Dabei verbindet sie gegenständliche Elemente mit freien, teils abstrakten Kompositionen. „Im Mittelpunkt meiner Arbeiten steht weniger die realistische Abbildung als vielmehr der Ausdruck von Stimmung, Charakter und Emotion”, so Ettlinger.

Das Team der Sparkasse Stahnsdorf freut sich zu den üblichen Öffnungszeiten über Interessenten: montags, mittwochs und freitags von 09:00 bis 12:30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 09:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Foto: Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam





