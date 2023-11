Auschwitz-Überlebende zum Gespräch in Teltow

Die Stadt Teltow nimmt in Zusammenarbeit mit der Grace-Hopper-Gesamtschule am „14. Europäischen Filmfestival der Generationen“ teil. Dazu wird es in der Aula der Schule am 22. November, ab 17:00 Uhr eine Filmvorführung mit anschließendem Zeitzeugengespräch geben.

Gezeigt wird der Film „Die Schüler der Madame Anne“. Für Vortrag und Diskussion reist die Zeitzeugin und Auschwitz-Überlebende Dr. Eva Umlauf eigens nach Teltow.

Zum Film: Anne Gueguen ist Geschichtslehrerin an einem Gymnasium im Pariser Vorort Créteil, einem sozialen Brennpunkt. Ihre 10. Klasse besteht überwiegend aus unmotivierten, sozial benachteiligten Jugendlichen. Statt Lernen bestimmen kulturelle Konflikte, Rassismus und Ausgrenzung den Schulalltag. Doch die engagierte Pädagogin meldet ihre Klasse für einen bundesweiten Wettbewerb zum Thema „Kinder und Jugendliche in Konzentrationslagern“ an und weckt in ihnen den Willen, gemeinsam etwas zu lernen – über die Geschichte Frankreichs und über sich selbst.

Dr. Eva Umlauf wurde im Arbeitslager Nováky geboren, einem slowakischen Durchgangslager, von dem aus Menschen jüdischer Herkunft in die Vernichtungslager im besetzten Polen deportiert wurden. Nach knapp zweijährigem Aufenthalt in diesem Lager wurde sie mit ihrer Mutter, die im vierten Monat schwanger war, in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Es war der letzte Transport aus Sered, der erst am 2. November 1944 in Auschwitz eintraf. Der Unterschied von zwei oder drei Tagen rettete ihr Leben, denn am 31. Oktober 1944 wurden die Vergasungen in Auschwitz angesichts der heranrückenden Roten Armee und der beginnenden Vertuschungsversuche eingestellt.

